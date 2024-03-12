Чипи можуть різко подорожчати, а разом із ними й всі гаджети: що сталося

Якщо на острові Тайвань піднімуть ціни на електрику, то виробнику чипів TSMC доведеться платити за електроенергію на 30% більше.

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Майбутнє підвищення цін на електроенергію на острові Тайвань може негативно вплинути на TSMC та інших виробників, унаслідок чого продукція може різко підскочити в ціні, передає Tom's Hardware.

Аналітики з TrendForce стурбовані тим, що підвищення цін на електроенергію, заплановане Taipower на квітень цього року, означатиме, що рахунки за електроенергію в таких компаній, як TSMC і Micron, зростуть на 30%. Ці збільшені витрати, найімовірніше, буде перекладено на клієнтів TSMC і Micron і, зрештою, на споживачів.

Хоча деталі ще уточнюють, Центральне інформаційне агентство (CNA) вважає, що у квітні буде внесено такі зміни у виставлення рахунків за електроенергію:

суперспоживачі, які за останні 2 роки споживали понад 5 мільярдів кВтг на рік, зіткнуться з найбільшим зростанням цін — на 30%;

з'являться два нижніх шари промислових споживачів, які зіткнулися з меншим зростанням цін;

малий бізнес і сім'ї також зіткнуться з трьома рівнями підвищення цін на електроенергію;

зростання цін, з яким зіткнуться дрібні споживачі електроенергії, варіюватиметься від 5% до 10%.

TSMC і Micron напевно зіткнуться з найвищим зростанням цін на електроенергію. Однак у нещодавній заяві міністра економіки Тайваню Мей-Хуа Вана стверджується, що компанія TSMC веде високоенергоеффектівний бізнес, і велика частина її продукції виробляється на експорт. Це важливо, оскільки ціни на електроенергію на Тайвані, як і раніше, будуть відносно низькими в усьому світі навіть після пропонованого підвищення. Також існує ймовірність, зазначає джерело, що державні субсидії буде розподілено таким чином, що найбільше зростання цін буде ближче до 20%, ніж до очікуваних 30%.

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Ціни на електроенергію в Тайвані відносно низькі, тому їх підвищення може не викликати великого ажіотажу. У вересні минулого року ціни було заморожено на рівні в середньому 3,1154 тайванських долара (9,9 центів США) за кіловат-годину (кВт-год), але незважаючи на це підприємства з організації дозвілля, які раніше було захищено заходами з відновлення після пандемії, зіткнулися зі зростанням на 15%. Варто зазначити, що середня ціна на електроенергію для жителів Аризони становить 15 центів США за кіловат-годину. Японські підприємства зіткнуться з цінами до 37,8 ієн (26 центів США) за кіловат-годину. А британські підприємства платять у середньому 25 пенсів (32 центи США) за кіловат-годину.

Цікаво, що CNA зазначає, що ціни в Південній Кореї використовуються як орієнтир для цінової стратегії Тайваню на електроенергію. Іншими словами, націоналізована енергетична компанія Тайваню не хоче вносити зміни, які поставлять місцевих виробників мікросхем у невигідне становище порівняно з їхніми конкурентами в Кореї.

Раніше ми писали про те, що провідний виробник мікросхем пам'яті Китаю ризикує потрапити під санкції. Китайський виробник чипів пам'яті і конкурент американської Micron, CXMT, буде позбавлений доступу до західних розробок.