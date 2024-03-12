Чипы могут резко подорожать, а вместе с ними и все гаджеты: что случилось

Если на острове Тайвань поднимут цены на электричество, то производителю чипов TSMC придется платить за электроэнергию на 30% больше.

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Предстоящее повышение цен на электроэнергию на острове Тайвань может оказать негативное влияние на TSMC и других производителей, в результате чего продукция может резко подскочить в цене, передает Tom's Hardware.

Аналитики из TrendForce обеспокоены тем, что повышение цен на электроэнергию, запланированное Taipower на апрель этого года, будет означать, что счета за электроэнергию у таких компаний, как TSMC и Micron, вырастут на 30%. Эти возросшие затраты, скорее всего, будут переложены на клиентов TSMC и Micron и, в конечном итоге, на потребителей.

Хотя детали еще уточняются, Центральное информационное агентство (CNA) полагает, что в апреле будут внесены следующие изменения в выставление счетов за электроэнергию:

суперпотребители, которые за последние 2 года потребляли более 5 миллиардов кВтч в год, столкнутся с наибольшим ростом цен – на 30%;

появятся два нижних слоя промышленных потребителей, столкнувшихся с меньшим ростом цен;

малый бизнес и семьи также столкнутся с тремя уровнями повышения цен на электроэнергию;

рост цен, с которым столкнутся мелкие потребители электроэнергии, будет варьироваться от 5% до 10%.

TSMC и Micron наверняка столкнутся с самым высоким ростом цен на электроэнергию. Однако в недавнем заявлении министра экономики Тайваня Мэй-Хуа Вана утверждается, что компания TSMC ведет высокоэнергоэффективный бизнес, и большая часть ее продукции производится на экспорт. Это важно, поскольку цены на электроэнергию на Тайване по-прежнему будут относительно низкими во всем мире даже после предлагаемого повышения. Также существует вероятность, отмечает источник, что государственные субсидии будут распределены таким образом, что наибольший рост цен будет ближе к 20%, чем к ожидаемым 30%.

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Цены на электроэнергию в Тайване относительно низкие, поэтому их повышение может не вызвать большого ажиотажа. В сентябре прошлого года цены были заморожены на уровне в среднем 3,1154 тайваньских доллара (9,9 центов США) за киловатт-час (кВтч), но несмотря на это предприятия по организации досуга, которые ранее были защищены мерами по восстановлению после пандемии, столкнулись с ростом на 15%. Стоит отметить, что средняя цена на электроэнергию для жителей Аризоны составляет 15 центов США за киловатт-час. Японские предприятия столкнутся с ценами до 37,8 иен (26 центов США) за киловатт-час. А британские предприятия платят в среднем 25 пенсов (32 цента США) за киловатт-час.

Интересно, что CNA отмечает, что цены в Южной Корее используются в качестве ориентира для ценовой стратегии Тайваня на электроэнергию. Иными словами, национализированная энергетическая компания Тайваня не хочет вносить изменения, которые поставят местных производителей микросхем в невыгодное положение по сравнению с их конкурентами в Корее.

Ранее мы писали о том, что ведущий производитель микросхем памяти Китая рискует попасть под санкции. Китайский производитель чипов памяти и конкурент американской Micron, CXMT, будет лишен доступа к западным разработкам.