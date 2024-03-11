Новий удар США: провідний виробник мікросхем пам'яті Китаю ризикує потрапити під санкції

Китайського виробника чипів пам'яті та конкурент американської Micron, CXMT, позбавлять доступу до західних розробок.

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США розглядають можливість внесення компанії ChangXin Memory Technologies Inc. до чорного списку, щоб стримати розвиток чипів у Китаї, передає Вloomberg.

Технічний прогрес Huawei стривожив чиновників адміністрації президента США Джо Байдена, пише видання, посилаючись на джерела, які побажали зберегти анонімність. У зв'язку з цим Білий дім вирішив посилити санкції проти технологічного сектора КНР. І тепер під них ризикують потрапити кілька компаній, зокрема й ChangXin Memory Technologies Inc. (CXMT) — провідний виробник мікросхем пам'яті в Китаї та конкурент американської Micron.

Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США розглядає можливість додавання ChangXin до свого так званого списку організацій, який обмежує доступ компаній до американських технологій, повідомили анонімні джерела. За їхніми словами, Бюро також розглядає можливість обмеження діяльності п'яти інших китайських фірм. Джерела також підкреслили, що список не є остаточним.

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CXMT виробляє процесори пам'яті DRAM, які застосовуються в багатьох типах сучасних пристроїв, зокрема використовуються в серверах, центрах обробки даних, транспортних засобах. Китайський виробник є потужним конкурентом Micron (США), Samsung та SK Hynix (Південна Корея). Видання нагадує, що компанія Microsoft лобіювала введення обмежень проти CXMT і ось, нарешті, це зробити вдалося.

У Бюро промисловості та безпеки Мінторгу США відмовилися давати коментарі, а CXMT випустила офіційну заяву, в якій акцентує на тому, що не створює чіпи для військових, а працює виключно в цивільному споживчому секторі.

Раніше ми повідомляли про те, що виробники чипів з ЄС не підтримають нові обмеження проти китайських компаній. Група SEMI Europe, куди входять європейські виробники процесорів, вважають, що їм слід дозволити не тільки торгувати з Китаєм, а й інвестувати у спільні проєкти.