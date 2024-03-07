Науковці винайшли революційний "мікрохвильовий" чип: зробить GPS та радари супер-точними

Чип може поліпшити будь-яку технологію, засновану на високоточному вимірі часу і зв'язку, завдяки скороченню фазового тремтіння цифрового сигналу.

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Нова технологія перетворення світла на мікрохвильове випромінювання може здійснити революцію в системах навігації GPS та радарах, вважають вчені з американського Національного інституту стандартів і технологій (NIST), які розробили для цієї мети особливий чип, пише Nature.

Чип, створений у NIST, здатний плавно перетворювати світло на мікрохвилі, що сприяє поліпшенню роботи системи глобального позиціонування (GPS), телефонного та інтернет-з'єднання, а також точності радарів. Фактично, новинка могла б поліпшити будь-яку технологію, засновану на високоточному вимірюванні часу і зв'язку, за рахунок скорочення такого явища, як фазове тремтіння цифрового сигналу даних (фазове тремтіння цифрового сигналу — небажані фазові або частотні відхилення сигналу, що передається, — ред.).

Мікрохвильові сигнали час від часу коливаються і збиваються, через що їхня стабільність і точність порушуються. Новий пристрій скоротив час таких коливань до 15 фемтосекунд (фемтосекунда — одна квадрильйонна частина секунди, — ред.). На практиці це означає значне підвищення стабільності і точності сигналів, що може підвищити чутливість радарів, поліпшити точність аналого-цифрових перетворювачів і дасть можливість отримувати чіткіші астрономічні зображення за допомогою телескопів.

Ще одним плюсом технології NIST є її компактність. Зазвичай, подібні системи мають великі габарити розміром зі стільницю, але дослідникам вдалося "стиснути" її до розмірів карти пам'яті цифрової камери. Менші габарити — це і знижене енергоспоживання, і зручність у використанні.

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Поки що компоненти, необхідні для функціонування пристрою, розташовані зовні, щоб перевірити їхню ефективність. Але в майбутньому розробники об'єднають усі елементи, включно з лазерами, модуляторами, детекторами та оптичними підсилювачами, в один чип.

У дослідженні також брали участь вчені з Університету Колорадо в Боулдері, Лабораторії реактивного руху НАСА, Каліфорнійського технологічного інституту, Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі, Університету Вірджинії та Єльського університету.

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