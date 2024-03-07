Революційний спосіб управління БПЛА: оператор просто віддає накази по рації

Безпілотники тепер розуміють голосові команди за допомогою нової технології Anura на основі штучного інтелекту. Її вже випробували на військовому коптері Teal 2 ISR.

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Компанія Primordial Labs з Коннектикуту (США) розробила голосовий інтерфейс для невеликих БПЛА. Операторам достатньо просто віддавати дронам команди по рації, пише Forbes.

У партнерстві з RedCat Holdings, Primordial Labs впроваджує технологію голосового управління на основі штучного інтелекту (ШІ) під назвою Anura в розвідувальний БПЛА Teal 2. Ця технологія допоможе спростити управління дроном. Ідея полягає в тому, щоб зробити управління роботами більш природним для людей, пояснили розробники.

Anura — це програмне забезпечення (ПЗ), що працює зі стандартним ПЗ управління і контролю. Завдяки Anura оператор, який керує дроном Teal 2 ISR, може використовувати пристрій ATAK (Android Tactical Assault Kit) або натільний контролер Tomahawk Robotics KxM для передачі голосових команд Teal 2. Віддаючи голосові команди БПЛА, оператор легко може керувати місією. Команди можуть бути такими: "Лети синім маршрутом, потім лети до точки Еcho. Крен на 45 градусів, висота 20 метрів" тощо. У такому разі джойстики будуть не потрібні.

Використовуючи природну мову, оператори можуть набагато точніше скорегувати політ і дії пристрою, ніж під час керування за допомогою технології вид від першої особи (FPV). Також дронам можна буде присвоїти позивні.

Крім можливості голосового управління, Anura дасть змогу користувачеві відстежувати зміни навколишнього середовища або тактичні зміни, що відбуваються в режимі реального часу. Наприклад, під впливом моменту оператор може сказати Teal 2 подивитися на танк, який щойно з'явився на карті ATAK, наказавши йому подивитися на три восьмі милі вправо в положенні на три години.

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ПЗ Anura вже проходить тестування. Уперше інтерфейс було випробувано у вересні минулого року під час навчань Trident Spectre, які координує Командування спеціальних операцій ВМС.

Завдання програмістів зробити так, щоб Anura можна було інтегрувати в систему управління будь-якого БПЛА, а не тільки Teal 2, і щоб вона була настільки універсальною, що унеможливлювало б навчання навичкам голосового управління щоразу, як оператор переходить на безпілотник іншої моделі.

Раніше ми повідомляли про те, що бійці назвали співвідношення FPV-дронів у ЗСУ та РФ. Безпілотник не може повністю замінити артилерійську систему. Однак ці види озброєння можуть успішно доповнювати один одного, каже офіцер Олесь Маляревич 92-ї бригади.