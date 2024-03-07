Зацікавив спецслужби України: у США створили дрон за $500, неуразливий для "глушилок" РФ

БПЛА працює за тим самим принципом, що і система наведення крилатої ракети Tomahawk, використовуючи хитрий трюк із камерою.

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Поки Міністерство оборони США намагається вирішити, як подолати перешкоди, які створюють для GPS засоби радіоелектронної боротьби Росії та Китаю, троє американських інженерів створили дрон, якому взагалі не потрібна система супутникової навігації, повідомляє Аviation week.

На хакатоні оборонних технологій в Ель-Сегундо (США), який проходив 17-18 лютого, команда інженерів за допомогою 3D-принтера і вкладень у сумі 500 доларів змогла розробити дрон, який обчислює свої GPS-координати без сигналу, використовуючи алгоритм, що зіставляє супутникові зображення з Google Maps із зображеннями його камери. Прототип БПЛА працює за тим самим принципом, що і система наведення крилатої ракети Raytheon Tomahawk.

Після хакатону інженери заснували власну компанію під назвою Theseus для подальшого тестування та комерціалізації технології. Один із засновників, інженер-програміст Ян Лаффі, заявив, що їхньою розробкою зацікавилися кілька українських агентств, назви яких є трибуквеними абревіатурами. Можливо, Ян мав на увазі ГУР або СБУ, але побажав цього не уточнювати.

Як зазначили винахідники, замість того, щоб витрачати величезні гроші на виробництво ракет типу Tomahawk вартістю 2 млн доларів за одиницю, краще вкласти кошти в розробку десятків тисяч дешевих дронів, які зможуть впоратися і з дрібними цілями, і з великими, якщо працюватимуть у рої.

Компоненти БПЛА, включно з планером і шарнірами рульових поверхонь, були надруковані на 3D-принтері за 5 годин, а зібрані за 2 години. Електроніка була придбана в готовому вигляді. Алгоритми для навігації без використання GPS також були куплені і доопрацьовані. Команда використовувала локальну модель зіставлення ознак, щоб зіставити зображення з камери дрона із супутниковими зображеннями Google Maps з роздільною здатністю 0,5 м на піксель, з накладенням координат GPS. Мета інженерів — досягти рівня точності навігації, аналогічного точності GPS квадрокоптера DJI.

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Для того, щоб невеликий дрон міг розпізнавати своє місце розташування, йому не потрібно обробляти гігантську базу даних супутникових зображень, щоб потім багаторазово зіставляти із зображенням камери. Натомість БПЛА можна навчити взаємозв'язків між певними координатами GPS і особливостями місцевості, в якій він перебуває, використовуючи модель глибокого навчання — так званий великий перетворювач зору. У такому разі пристрій отримає щось на зразок інтуїтивного уявлення про поверхні.

У Theseus зазначили, що перший випробувальний політ безпілотника відбудеться за кілька тижнів. Також додали, що постараються зробити модель у формфакторі літаюче крило максимально дешевою, простою в експлуатації та високоефективною.

Також ми повідомляли про те, як "народні" дрони посилили ЗСУ і хто може їх виготовляти. Тисячі людей уже пройшли навчання і збирають у себе вдома безпілотники, які потім допомагають вражати російську армію. Військові дуже задоволені результатами їхньої роботи, кажуть у Victory Drones.