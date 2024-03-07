Революционный способ управления БПЛА: оператор просто отдает приказы по рации

Беспилотники теперь понимают голосовые команды при помощи новой технологии Anura на основе искусственного интеллекта. Ее уже опробовали на военном коптере Teal 2 ISR.

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Компания Primordial Labs из Коннектикута (США) разработала голосовой интерфейс для небольших БПЛА. Операторам достаточно просто отдавать дронам команды по рации, пишет Forbes.

В партнерстве с RedCat Holdings, Primordial Labs внедряет технологию голосового управления на основе искусственного интеллекта (ИИ) под названием Anura в разведывательный БПЛА Teal 2. Эта технология поможет упростить управление дроном. Идея состоит в том, чтобы сделать управление роботами более естественным для людей, объяснили разработчики.

Anura — это программное обеспечение (ПО), работающее со стандартным ПО управления и контроля. Благодаря Anura оператор, управляющий дроном Teal 2 ISR, может использовать устройство ATAK (Android Tactical Assault Kit) или нательный контроллер Tomahawk Robotics KxM для передачи голосовых команд Teal 2. Отдавая голосовые команды БПЛА, оператор легко может руководить миссией. Команды могут быть следующими: "Лети по синему маршруту, затем лети к точке Echо. Крен на 45 градусов, высота 20 метров" и т.д. В таком случае джойстики будут не нужны.

Используя естественный язык, операторы могут намного точнее скорректировать полет и действия устройства, чем при управлении при помощи технологии вид от первого лица (FPV). Также дронам можно будет присвоить позывные.

Кроме возможности голосового управления, Anura позволит пользователю отслеживать изменения окружающей среды или тактические изменения, происходящие в режиме реального времени. Например, под влиянием момента оператор может сказать Teal 2 посмотреть на танк, который только что появился на карте ATAK, приказав ему посмотреть на три восьмых мили вправо в положении на три часа.

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ПО Anura уже проходит тестирование. Впервые интерфейс был опробован в сентябре прошлого года во время учений Trident Spectre, координируемых Командованием специальных операций ВМС.

Задача программистов сделать так, чтобы Anura можно было интегрировать в систему управления любого БПЛА, а не только Teal 2, и чтобы она была настолько универсальной, что исключало бы обучение навыкам голосового управления каждый раз, как оператор переходит на беспилотник другой модели.

Ранее мы сообщали о том, что бойцы назвали соотношение FPV-дронов в ВСУ и РФ. Беспилотник не может полностью заменить артиллерийскую систему. Однако эти виды вооружения могут успешно дополнять друг друга, говорит офицер Олесь Маляревич 92-й бригады.