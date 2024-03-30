США, Япония и Филиппины устроят военные учения в Южно-Китайском море: чем ответит Китай

Штаты беспокоят территориальные притязания Китая на острова архипелага Наньша. Совместные военные операции повышают риск конфронтации с китайской армией: Пекин открыто игнорировал предупреждения Вашингтона о защите военных Филиппин, если на них внезапно нападут.

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США, Япония и Филиппины начнут совместное патрулирование в Южно-Китайском море. Это серьезный шаг по противодействию Китаю в регионе, который может вызвать решительную реакцию Пекина, сообщила газета Politico со ссылкой на американских дипломатов.

Военно-морские маневры станут частью инициативы, которую президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший представят на первом трехстороннем саммите 11 апреля в Вашингтоне.

Белый дом собирается серьезно рассмотреть Японию как постоянного технологического партнера объединения AUKUS (Австралия, США и Великобритания). Присоединение к альянсу позволит Токио получить доступ к новейшим военным технологиям, а также участвовать в планировании операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю.

Действия Китая в Южно-Китайском море беспокоят США. Принадлежность островов архипелага Наньша оспаривают пять стран: Китай, Филиппины, Вьетнам, Малайзия и Бруней. Вашингтон опасается, что отношения Пекина и Манилы выльются в открытый вооруженный конфликт.

Совместные операции повышают риск возможной конфронтации с армией Китая. Пекин ранее игнорировал неоднократные предупреждения администрации Байдена о том, что Договор о взаимной обороне между США и Филиппинами обязывает США вмешаться, если филиппинские военные подвергнутся вооруженному нападению.

"Китайские силы продолжат предпринимать решительные шаги для защиты своих территориальных интересов", — подчеркивал представитель МИД Китая Линь Цзянь.

Фокус ранее подробно разбирал, как США и Япония готовятся воевать с Китаем. Две страны часть проводят совместные военные учения. В феврале и марте 2024 года Корпус морской пехоты США и японские военные участвовали в учениях Iron Fist 24.

Китай также готовится напасть на Тайвань. СМИ писали, что посреди пустыни на севере Китая построили макет правительственного квартала столицы Тайбэй.