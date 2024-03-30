США, Японія і Філіппіни проведуть військові навчання в Південно-Китайському морі: чим відповість Китай

Штати турбують територіальні претензії Китаю на острови архіпелагу Наньша. Спільні військові операції підвищують ризик конфронтації з китайською армією: Пекін відкрито ігнорував попередження Вашингтона про захист військових Філіппін, якщо на них раптово нападуть.

Related video

США, Японія і Філіппіни почнуть спільне патрулювання в Південно-Китайському морі. Це серйозний крок із протидії Китаю в регіоні, який може викликати рішучу реакцію Пекіна, повідомила газета Politico з посиланням на американських дипломатів.

Військово-морські маневри стануть частиною ініціативи, яку президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда і президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший представлять на першому тристоронньому саміті 11 квітня у Вашингтоні.

Білий дім збирається серйозно розглянути Японію як постійного технологічного партнера об'єднання AUKUS (Австралія, США і Велика Британія). Приєднання до альянсу дасть змогу Токіо отримати доступ до новітніх військових технологій, а також брати участь у плануванні операцій в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні для протидії Китаю.

Дії Китаю в Південно-Китайському морі турбують США. Приналежність островів архіпелагу Наньша оскаржують п'ять країн: Китай, Філіппіни, В'єтнам, Малайзія і Бруней. Вашингтон побоюється, що відносини Пекіна і Маніли виллються у відкритий збройний конфлікт.

Спільні операції підвищують ризик можливої конфронтації з армією Китаю. Пекін раніше ігнорував неодноразові попередження адміністрації Байдена про те, що Договір про взаємну оборону між США і Філіппінами зобов'язує США втрутитися, якщо філіппінські військові зазнають збройного нападу.

"Китайські сили продовжать робити рішучі кроки для захисту своїх територіальних інтересів", — підкреслював представник МЗС Китаю Лінь Цзянь.

Фокус раніше детально розбирав, як США і Японія готуються воювати з Китаєм. Дві країни частину проводять спільні військові навчання. У лютому і березні 2024 року Корпус морської піхоти США і японські військові брали участь у навчаннях Iron Fist 24.

Китай також готується напасти на Тайвань. ЗМІ писали, що посеред пустелі на півночі Китаю побудували макет урядового кварталу столиці Тайбей.