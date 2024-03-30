Навчальні заходи на кшталт Iron Fist — це чудова нагода показати, на що здатні армії Японії та США в разі конфлікту з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Фокус переклав статтю Ставроса Атламазоглу про те, як США та Японія готуються до війни з Китаєм.

У лютому та березні Корпус морської піхоти США разом із японською армією взяв участь в Iron Fist 24 — щорічних військових навчаннях, що демонструють координацію дій американських і японських військових. Група America Ready провела спільні навчальні операції як із сухопутними, так і з морськими силами самооборони Японії.

Під час навчань американська амфібійна група провела морські та льотні операції з японськими літаками й військовими кораблями. Що стосується конкретних можливостей, які відпрацьовувалися під час навчань, то обидва з'єднання здійснювали операції з наближення, висадки, пошуку та захоплення (VBSS) ворожих або підозрілих суден у морі.

Метою щорічних навчань Iron Fist є підвищення оперативної сумісності між двома арміями та вдосконалення взаємодії між ними Фото: DVIDS

"Моряки, що входять до складу американської амфібійної групи готовності (ARG), і морські піхотинці з 31-го експедиційного підрозділу морської піхоти відсвяткували завершення 18-ї серії навчань Iron Fist разом із військовослужбовцями Сухопутних сил самооборони Японії (JGSDF) і Морських сил самооборони Японії (JMSDF) на церемонії, що відбулася 17 березня на льотній палубі танкодесантного корабля JMSDF класу Ōsumi-JS Kunisaki (LST-4003)", — ідеться в репортажі ВМС.

Метою щорічних навчань Iron Fist є підвищення оперативної сумісності між двома арміями та вдосконалення взаємодії між ними.

"Подібні навчання надають чудову можливість для розвитку та інтеграції, — заявив у пресрелізі капітан Келлі Флетчер, комодор 11-ї амфібійної ескадрильї (PHIBRON). — Навчання Iron Fist пройшли успішно, адже під час їх проведення ми обмінювалися передовим досвідом, навчалися одне в одного та відточували взаємодію, щоб поліпшити нашу здатність проводити комбіновані амфібійні операції".

Танкодесантний корабель JMSDF класу Ōsumi-JS Kunisaki Фото: Japan Maritime Self-Defense Force

Збройні сили Японії

Японія — важливий союзник США в дуже чутливому геополітичному регіоні. Розташована поруч із Північною Кореєю та Китаєм, Японія матиме вирішальне значення в разі конфлікту США з будь-ким із них. Із погляду потенціалу японські збройні сили стають дедалі сильнішими та мають значну військово-повітряну й військово-морську міць.

Якщо говорити про повітряну міць, то на озброєнні японських військових стоять 200 винищувачів F-15J/DJ Eagle і 34 стелс-винищувачі F-35A/B Lighting II (ще 123 замовлені). Також японські військові мають 103 літаки P-3 Orion і Kawasaki P-1, які забезпечують серйозні можливості протичовнової боротьби. Величезні простори Індійського й Тихого океанів ідеально підходять для ведення морської війни, і підводні човни відіграватимуть у ній важливу роль. Отже, наявність потужного потенціалу, призначеного для пошуку ворожих підводних човнів, стане ключовим ресурсом у разі конфлікту.

F-35B Фото: U.S. Navy Photo

Що стосується військово-морської могутності, то японські військові володіють значним потенціалом, включно із 42 есмінцями з керованими ракетами й ескортними есмінцями, 23 ударними підводними човнами, 22 мінними тральщиками, 18 десантними кораблями та суднами, 4 кораблями постачання, 4 легкими авіаносцями (офіційно званими вертолітними есмінцями) та 4 багатоцільовими фрегатами (FREMM).

Навчання Iron Fist — чудовий шанс об'єднати перерахований вище потенціал із можливостями американських військових і бути готовими діяти як єдине ціле в разі конфлікту в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про автора

Ставрос Атламазоглу — досвідчений журналіст у галузі оборони та національної безпеки, що спеціалізується на спеціальних операціях. Ветеран грецької армії (служба в 575-му батальйоні морської піхоти й штабі армії), він здобув ступінь бакалавра в Університеті Джона Гопкінса, ступінь магістра в Школі перспективних міжнародних досліджень (SAIS) Джона Гопкінса та навчається на доктора права на юридичному факультеті Бостонського коледжу. Публікувався у виданнях Business Insider, Sandboxx і SOFREP.