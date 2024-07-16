Маневры в Южно-Китайском море: ВМС КНР и РФ "уничтожили" подводную лодку противника

В рамках маневров "Морское взаимодействие-2024" корабли двух стран обнаружили и условно уничтожили подводную лодку "врага" с использованием ракетных бомбометов.

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Корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая успешно "уничтожили" условную подводную лодку противника в ходе учений "Морское взаимодействие-2024". Эти учения, проводимые в Южно-Китайском море, подчеркивают крепнущее стратегическое партнерство Москвы и Пекина на фоне обострения напряженности с США. Об этом 16 июля сообщило издание The Eurasian Times.

Учения начались 15 июля в неназванном военном порту в Чжаньцзяне, провинция Гуандун, и должны завершиться 17 июля. Отмечается, что основная цель совместных маневров — разработка и совершенствование общих оперативных протоколов между двумя флотами и обмен техническим опытом.

Фото: Xinhua

Согласно российским СМИ, "Морское взаимодействие-2024" является тринадцатым мероприятием этой серии, проводимой ежегодно с 2012 года. Первое совместное мероприятие было проведено в 2005 году в Желтом море.

Объединенный отряд включал корветы Тихоокеанского флота России "Громкий" и "Резкий", а также три боевых корабля и одно вспомогательное судно ВМС НОАК. В первый день учений экипажи отработали противолодочные упражнения и провели артиллерийские стрельбы. Они обнаружили и условно уничтожили подводную лодку "врага" с использованием ракетных бомбометов, а также провели артиллерийский обстрел обозначенных морских целей.

Также совместные патрули включали отработку поисковых операций, в том числе в Филиппинском море, где китайский фрегат Hengshui использовался в качестве "подозрительного судна". Операции включали остановку и обыск судна при поддержке вертолетов с китайского эсминца Yinchuan и российского корвета "Совершенный".

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