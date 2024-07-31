Втретє за кілька місяців: РФ розпочала новий етап ядерних навчань (відео)

За інформацією від російського оборонного відомства, проведення заходів спрямоване на підтримання готовності особового складу і техніки до виконання бойових завдань.

Related video

На території Російської Федерації розпочався третій етап нестратегічних ядерних навчань. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Росії.

За даними відомства, під час навчань ворожі військовослужбовці повинні будуть відпрацювати питання підготовки частин ЗС РФ до бойового застосування нестратегічного ядерного озброєння.

"У рамках цього етапу навчання особовий склад ракетних з'єднань Південного і Центрального військових округів відпрацює навчально-бойові завдання отримання спеціальних навчальних боєприпасів для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", спорядження ними ракет-носіїв і потайного висування в призначені позиційні райони для підготовки до проведення електронних пусків", — ідеться в повідомленні.

У Міністерстві оборони РФ додали, що особовий склад підрозділів авіації Повітряно-космічних сил, які задіяні в навчанні, мають відпрацювати спорядження спеціальними бойовими частинами.

Крім того, проведений етап навчання нібито спрямований на підтримання готовності особового складу військ і техніки частин до виконання бойових завдань, продовжили у ворожому оборонному відомстві.

"Раніше в рамках першого і другого етапів навчання нестратегічних ядерних сил було відпрацьовано питання підготовки частин Південного, Ленінградського військових округів, підрозділів ПКС і ВМФ до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї", — додали в Міноборони РФ.

Нагадаємо, 30 липня повідомлялося, що РФ розпочала масштабні навчання у двох морях і двох океанах, проте вже без Чорноморського флоту. У навчаннях ВМФ РФ задіяні понад 20 тисяч осіб і 300 кораблів. У Москві навчання вже назвали плановими.