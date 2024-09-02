"Ответственны за эскалацию": в НАТО объяснили, можно ли Польше сбивать ракеты РФ

Если член альянса пожелает противодействовать средствам поражения над своей территорией, то сначала следует начать консультации с другими членами сообщества, заявила пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла.

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НАТО предлагает странам-членам помнить об угрозе эскалации, если они начнут сбивать ракеты над своей территорией. С другой стороны, вооруженные силы союзников действительно имеют право защищать воздушное пространство. О позиции альянса рассказало агентство Europa Press.

Журналисты пообщались с пресс-секретарем НАТО Фара Дахлалла (Farah Dakhlallah), говорится в статье Europa Press. По ее словам, в Североатлантическом альянсе "каждый союзник имеет право защищать собственное воздушное пространство" и сбивать цели, которые оказываются на их территории. В то же время пресс-секретарь подчеркнула, что в таком случае возможна "эскалация" и об этом следует помнить, принимая решение. Она еще раз напомнила, что альянс не является и не будет стороной "конфликта" и не планирует быть к нему хоть как-то причастным.

"НАТО несет ответственность за предотвращение дальнейшей эскалации войны России. НАТО не является стороной конфликта и не станет… Именно поэтому союзникам необходимо продолжать тесные консультации в рамках Альянса", — привели журналисты слова Фара Дахлалла.

Обстрелы ВС РФ — детали

Отметим, в ночь на 26 августа ВС РФ запустили по Украине более 230 средств поражения — ракет различных типов и дронов-камикадзе "Шахед". Силы противовоздушной обороны Польши заметили, как одна воздушная цель пересекла польско-украинскую границу: они за ней следили, но так и не сбили. Среди причин, которые не позволили это делать — неблагоприятные погодные условия, заявили представители военных. При этом министр обороны Польши Радослав Сикорский заявил в интервью The Financial Times, что Вооруженные силы его страны обязаны сбивать российские ракеты и дроны. По его мнению, эта обязанность не противоречит требованиям альянса, поскольку речь идет о защите собственного воздушного пространства. Через несколько часов появилась реакция РФ: российские чиновники пригрозили, что будет "жесткий ответ".

Ранее Фокус рассказывал о пол десятке инцидентов, когда на территорию Польши залетали, например, ракеты Х-101. Зимой 2023 года одна такая ракета пропетляла вокруг военной базы, потом вернулась в Украину и взорвалась над Львовщиной. В первые дни вторжения российская ракета пролетела над Варшавой: ее не сбили, а она исчезла с радаров и упала в лесах.

Напоминаем, 2 сентября Россия запустила по Украине ракеты "Искандер" и Х-101, сообщили в Воздушных силах. Эксперт объяснил, по каким целям в Киеве стреляли россияне.