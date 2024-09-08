Украина может начать производство собственного ядерного оружия, — экс-вице-премьер Рыбачук

Переход Украины к производству ядерного оружия бывший топ-чиновник допускает, если западные партнеры и НАТО будут неспособны выполнить свои обязательства перед Киевом.

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Если Украина не получит гарантию членства в НАТО, то единственной альтернативой для нее будет производство собственного ядерного оружия. Об этом в интервью"Эспрессо" сказал экс-вице-премьер по вопросам европейской интеграции, бывший шеф Секретариата Виктора Ющенко, соучредитель движения ЧЕСТНО Олег Рыбачук.

По его словам, Украина должна наладить выпуск собственных точных ракет большого радиуса действия, чтобы не зависеть от "веяний" США, которые не могут решить с разрешениями Украине по применению их ракет.

"Я, в частности, обратил внимание на одну статью известного западного эксперта, который говорит, что если Украина не получит гарантию членства в НАТО, то единственной альтернативой для нее будет производство ядерного оружия. В этой статье он говорит о том, что Украина по сравнению с любой другой страной стоит ближе всего к способности произвести собственное оружие — это и наличие человеческого персонала, это и технологии, и запасы урана. И это впервые заявили серьезные международные эксперты, я думаю, что это один из тех факторов, которые будут, в том числе, способствовать более быстрому внушению любой команды, любого американского президента", — сказал Олег Рыбачук.

Он поддержал эту идею и считает, что в случае, если Украина не будет иметь выбора, то должна начать производство ядерного оружия.

"Если нас оставят без выборов, мы в результате российской агрессии убедимся в том, что на самом деле Запад и НАТО не в состоянии выполнить свои обязательства перед Украиной, мы будем увеличивать выпуск собственного оружия. И скорее всего мы можем технически и реально приступить к производству собственного ядерного оружия, чем-то напоминая Израиль, который сказал, что у Израиля ядерного оружия нет, но если надо будет, то мы нанесем ответный ядерный удар по агрессорам", — говорит Рыбачук.

Напомним, что Украине удалось обновить секретное оружие, которое использовалось во времена Второй мировой войны. Теперь оно стало еще более смертоносным. По словам российского блогера UAV Developer, речь идет о детонаторах для беспилотных бомб, которые имеют лазерный датчик и срабатывают бесконтактно.