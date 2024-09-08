Україна може розпочати виробництво власної ядерної зброї, — ексвіцепрем'єр Рибачук

Перехід України до виробництва ядерної зброї колишній топ-чиновник допускає, якщо західні партнери та НАТО будуть нездатні виконати свої зобов'язання перед Києвом.

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Якщо Україна не отримає гарантію членства в НАТО, то єдиною альтернативою для неї буде виробництво власної ядерної зброї. Про це в інтерв'ю "Еспресо" сказав ексвіцепрем'єр з питань європейської інтеграції, колишній шеф Секретаріату Віктора Ющенка, співзасновник руху ЧЕСНО Олег Рибачук.

За його словами, Україна має налагодити випуск власних точних ракет великого радіуса дії, щоб не залежати від "віянь" США, які не можуть вирішити з дозволами Україні щодо застосування їхніх ракет.

"Я, зокрема, звернув увагу на одну статтю відомого західного експерта, який говорить, що якщо Україна не отримає гарантію членства в НАТО, то єдиною альтернативою для неї буде виробництво ядерної зброї. В цій статті він говорить про те, що Україна в порівнянні з будь-якою іншою країною стоїть найближче до спроможності виробити власну зброю — це і наявність людського персоналу, це і технології, і запаси урану. І це вперше заявили серйозні міжнародні експерти, я думаю, що це один із тих факторів, які будуть, у тому числі, сприяти швидшому навіюванню будь-якої команди, будь-якого американського президента", — сказав Олег Рибачук.

Він підтримав цю ідею і вважає, що у разі, якщо Україна не матиме вибору, то мусить розпочати виробництво ядерної зброї.

"Якщо нас залишать без виборів, ми в результаті російської агресії переконаємося в тому, що насправді Захід і НАТО неспроможні виконати свої зобов'язання перед Україною, ми будемо збільшувати випуск власної зброї. І скоріше за все ми можемо технічно і реально приступити до виробництва власної ядерної зброї, чимось нагадуючи Ізраїль, який сказав, що в Ізраїлю ядерної зброї немає, але якщо треба буде, то ми завдамо відповідний ядерний удар по агресорах", — говорить Рибачук.

Нагадаємо, що Україні вдалося оновити секретну зброю, яка використовувалася за часів Другої світової війни. Тепер вона стала ще більш смертоносною. За словами російського блогера UAV Developer, йдеться про детонатори для безпілотних бомб, які мають лазерний датчик і спрацьовують безконтактно.