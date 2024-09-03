OSINT-дослідники знайшли в РФ місце для ймовірного запуску ракет з ядерним реактором (фото)

Міноборони РФ вихваляється, що створило ракету, яка може летіти на порядок далі, ніж крилата ракета Х-101. Американські дослідники встановили координати полігону, звідки їх можуть запустити, і стурбовані загрозою радіоактивних викидів.

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Росіяни можуть розмістити ракети "Буревестник" з ядерними двигунами за 800 км від України. На супутникових фото видно дев'ять пускових майданчиків, п'ять сховищ з ядерними зарядами і дороги, які їх з'єднують. Про деталі російського об'єкта "Вологда-20" розповіло агентство Reuters.

Журналісти повідомили, що два дослідники з США, Декер Евелет (Decker Eveleth) та Джеффрі Льюіс, встановили можливе місце, де Росія могла встановити пускові установки для ракети з ядерним двигуном 9M730 "Буревестник". Для цього вони уважно вивчили супутникові фото ядерних сховищ РФ. Особливу увагу викликала точка, розташована за 70 км на захід від Вологди та за 366 км на північ від Москви. У дописі у соцмережі X (Twitter) Еверет заявив, що ідеться про об'єкт "Вологда-20".

Аналітик опублікував фото об'єкта, зроблені 26 липня 2024 року. На фото видно п'ять майданчиків, з'єднаних між собою дорогам, свідчать кадри з супутника. Дані Google maps показують, що об'єкт "Вологда-20" має координати 59.10108, 38.60761 та розташований поруч з селом Коржавіно. Орієнтовна відстань до України — близько 800 км.

Ракета "Буревестник" - супутникове фото "Вологда-20" 26 липня Фото: фото REUTERS Ракета "Буревестник" - супутникове фото "Вологда-20" Google maps Фото: Google Maps

Евелет роздивився зображення з високою роздільною здатністю і заявив, що бачить на майданчиках "засоби перевірки ядерних боєголовок і ракет". Згідно з його оцінками, росіяни будують "систему високої готовності". Також він помітив дев'ять пускових майданчиків, розділених на три групи. Кожна група оточена стінами, щоб захистити сусідні заряди від помилкової детонації. Дороги, які з'єднують ці майданчики, потрібні для заряджання та технічного обслуговування. Поруч — п'ять сховищ для ядерних зарядів. Він наголосив, що на сьогодні невідомі технічні характеристики двигуна ракети, яку Путін назвав "непереможною" і такою, що дістане до будь-якої точки на земній кулі. Особливу турботу викликає те, чи здатна вона дістати до цілі, написав аналітик у X.

"Це місце призначене для великої стаціонарної ракетної системи, а єдина велика стаціонарна ракетна система, яку росіяни зараз розробляють, це Skyfall [тобто Буревестник — ред.]", — навели журналісти висновки Евелета.

Ракета "Буревестник" РФ — що відомо

Зазначимо, у жовтні 2023 року видання The New York Times розповіло про деякі особливості новітньої російської ракети. Згідно з даними журналістів, зібраними з відкритих джерел, ракета 9M730 "Буревестник" (або за класифікацією НАТО SSC-X-9 Skyfall) має ядерний двигун. Двигун — ядерний реактор, здатний розганяти ракету до надзвукової швидкості: він розігріває повітря для створення реактивної тяги. Боєголовка може бути і ядерна, і неядерна. Фізичні розміри — довжина у момент старту 12 м, під час польоту — 9 м, носова частина має форму еліпса 1 м на 1,5 м. Міноборони РФ заявило, що ракета здатна долати відстань на порядок більшу, ніж Х-101 (дальність Х-101 — 5 500 км). Міжнародний інститут стратегічних досліджень, процитований Reuter, вказує дальність 20 тис. км.

Супутникові фото показували, що пускові установки для пробних пусків помітили в Арктиці. Згідно з оцінками експертів, ракета здатна знищити райони у містах і призначена для "другого удару стратегічної дальності" (тобто після першої хвилі ядерних бомб). При цьому відомо про 13 випробувальних пусків "Буревестника", які закінчувались невдало і супроводжувались загибеллю людей та викидами радіації, написало американське видання.

Військовий експерт Владислав Селезньов у жовтні 2023 року оцінив, чи загрожує Україні новітня ракета РФ. На його думку, подібний тип зброї стосується НАТО та США: Росія створила її для залякування західних країн.

Нагадуємо, у серпні 2024 року РФ відреагувала на заяву міністра оборони Польщі щодо можливості збиття російських ракет, якими б'ють по Україні.