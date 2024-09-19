Авіаносець Китаю Liaoning уперше пройшов через прилеглі води Японії, — ЗМІ

Район у Філіппінському і Східнокитайському морі Вашингтон вважає частиною своєї стратегії стримування в західному Тихому океані. Її мета — обмежити китайську військову активність у потенційному майбутньому конфлікті.

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У середу Міноборони Японії повідомило про пересування китайського флоту в економічних водах країни, в районі протяжністю 200 морських миль (370 км) за межами територіального моря країни. На північний захід від Японії помітили дві групи китайських військових кораблів. Про це пише Newsweek.

Кожна група складається з трьох військових кораблів, один з них — "Ляонін", перший китайський авіаносець, будівництво якого, до речі, було закладено 1985 року на корабельні Миколаєва.

Групи суден проходили між японськими островами Йонагуні та Іріомоте, прямуючи зі Східнокитайського моря до Філіппінського.

Обидва невеликі острови належать до архіпелагу Рюкю, що розділяє Філіппінське і Східнокитайське моря. Цей архіпелаг утворює перший острівний ланцюг, який тягнеться на південь від Японії до Тайваню і Філіппін.

Есмінець із керованими ракетами Chengdu Фото: Creative Commons

Цей район Вашингтон вважає частиною своєї стратегії стримування в західній частині Тихого океану. Мета стратегії — обмежити китайську військову активність у будь-якому потенційному майбутньому конфлікті.

Першу китайську військово-морську надводну групу помітили у вівторок біля островів Сенкаку. "Ляонін" і два есмінці типу 052D, "Ченду" і "Хуайнань", перебували в південному поході та пройшли між Йонагуні та Іріомоте наступного дня.

На острови Сенкаку, що перебувають під управлінням Японії, претендують і Токіо, і Пекін. Безлюдна територія стала об'єктом наполегливого патрулювання китайськими урядовими судами відтоді, як Японія вирішила націоналізувати острівці 2012 року.

Есмінець із керованими ракетами Huainan

"Ляонін" і супутні його есмінці тимчасово увійшли в суміжні води Японії. Згідно зі звітом, це перший випадок, коли авіаносець Китаю пройшов через прилеглі води Японії.

Міністерство оборони Японії заявило, що китайські військові кораблі не входили в територіальні води Японії, але водночас назвало прохід через її прилеглі води "абсолютно неприйнятним". Китаю дипломатичними каналами висловили серйозну стурбованість.

"Дії Китаю, про які йдеться, відповідають внутрішньому законодавству Китаю і міжнародному праву", — відповів представник МЗС Китаю Лінь Цзянь.

Нагадаємо, що 11 вересня повідомлялося, що всі три авіаносці Китаю з'явилися в спірному районі Тихого океану.

Також повідомлялося, що китайський танк Type 15 Black Panther ЗМІ назвали "кошмаром Америки", який іде на зміну Type 99.