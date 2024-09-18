У пропагандистському ролику армії Китаю з'явився союзний корабель армії США (фото)

ВМС США і ВПС КНР регулярно розгортають повітряні та військово-морські засоби спостереження за іноземними суднами біля своїх берегів. Хоча Китай рідко розкриває відео або фотографії цих рядових зустрічей.

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У новому пропагандистському відео ВМС Народно-визвольної армії китайські сили стежать за військовими кораблями США і союзників, що проходять через Тайванську протоку. Про це пише Newsweek.

"Протока, вузька смужка води, живить глибоке коріння кровних зв'язків", — говорить закадровий голос на тлі відеоряду з китайськими військовими літаками й кораблями, що стежать за іноземними суднами.

"Демони можуть шаленіти, але їм не під силу розірвати пуповину, безперервно пов'язану з батьківщиною", — уточнив наратор.

Як і ВМС США, китайські військові регулярно розгортають повітряні та військово-морські засоби для спостереження за іноземними суднами біля своїх берегів, хоча Китай рідко розкриває відео або фотографії цих рядових зустрічей.

США переміщуються через протоку, користуючись такою свободою відповідно до Конвенції ООН з морського права. Тайвань також вважає протоку міжнародними водами за межами своїх 12 морських миль (13,8 км).

У Пекіні, своєю чергою, вважають, що досить завантажений водний шлях не повинен бути відкритим для світового судноплавства.

Скріншот відео уряду Китаю, на якому китайські ВМС відстежують закордонний корабель

Згідно з діаграмою, складеною Коліном Кохом, старшим науковим співробітником аналітичного центру Інституту оборони та стратегічних досліджень, цьогоріч США провели шість транзитів через Тайванську протоку, на два менше, ніж до цього моменту у 2022 і 2023 роках.

Недатовані відео показують, як китайські сили стежать за кількома іноземними суднами, включно з есмінцем ВМС США класу Arleigh Burke USS Chung-Hoon, який пройшов через Тайванську протоку в січні й червні 2023 року.

Ще одне судно — мабуть, фрегат ВМС Нідерландів HNLMS Tromp, який пройшов через водний шлях 31 травня.

Нагадаємо, що 11 вересня стало відомо, що нещодавно спостерігалася рідкісна подія: Китай вивів усі три свої авіаносці в спірні води Тихого океану.

Раніше повідомлялося, що війська Китаю просунулися на десятки кілометрів через кордон з Індією.