В пропагандистском ролике армии Китая появился союзный корабль армии США (фото)
ВМС США и ВВС КНР регулярно развертывают воздушные и военно-морские средства наблюдения за иностранными судами у своих берегов. Хотя Китай редко раскрывает видео или фотографии этих рядовых встреч.
В новом пропагандистском видео ВМС Народно-освободительной армии китайские силы следят за военными кораблями США и союзников, проходящими через Тайваньский пролив. Об этом пишет Newsweek.
"Пролив, узкая полоска воды, питает глубокие корни кровных связей", — говорит закадровый голос на фоне видеоряда с китайскими военными самолетами и кораблями, следящими за иностранными судами.
"Демоны могут неистовствовать, но им не под силу разорвать пуповину, непрерывно связанную с родиной", — уточнил нарратор.
Как и ВМС США, китайские военные регулярно развертывают воздушные и военно-морские средства для наблюдения за иностранными судами у своих берегов, хотя Китай редко раскрывает видео или фотографии этих рядовых встреч.
США перемещаются через пролив, пользуясь такой свободой в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Тайвань также считает пролив международными водами за пределами своих 12 морских миль (13,8 км).
В Пекин, в сою очередь, считают, что достаточно загруженный водный путь не должен быть открытым для мирового судоходства.
Согласно диаграмме, составленной Колином Кохом, старшим научным сотрудником аналитического центра Института обороны и стратегических исследований, в этом году США провели шесть транзитов через Тайваньский пролив, на два меньше, чем к этому моменту в 2022 и 2023 годах.
Недатированные видео показывают, как китайские силы следят за несколькими иностранными судами, включая эсминец ВМС США класса Arleigh Burke USS Chung-Hoon, который прошел через Тайваньский пролив в январе и июне 2023 года.
Еще одно судно — по-видимому, фрегат ВМС Нидерландов HNLMS Tromp, который прошел через водный путь 31 мая.
Напомним, что 11 сентября стало известно, что недавно наблюдалось редкое событие: Китай вывел все три своих авианосца в спорные воды Тихого океана.
Ранее сообщалось, что войска Китая продвинулись на десятки километров через границу с Индией.