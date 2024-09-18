В пропагандистском ролике армии Китая появился союзный корабль армии США (фото)

ВМС США и ВВС КНР регулярно развертывают воздушные и военно-морские средства наблюдения за иностранными судами у своих берегов. Хотя Китай редко раскрывает видео или фотографии этих рядовых встреч.

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В новом пропагандистском видео ВМС Народно-освободительной армии китайские силы следят за военными кораблями США и союзников, проходящими через Тайваньский пролив. Об этом пишет Newsweek.

"Пролив, узкая полоска воды, питает глубокие корни кровных связей", — говорит закадровый голос на фоне видеоряда с китайскими военными самолетами и кораблями, следящими за иностранными судами.

"Демоны могут неистовствовать, но им не под силу разорвать пуповину, непрерывно связанную с родиной", — уточнил нарратор.

Как и ВМС США, китайские военные регулярно развертывают воздушные и военно-морские средства для наблюдения за иностранными судами у своих берегов, хотя Китай редко раскрывает видео или фотографии этих рядовых встреч.

США перемещаются через пролив, пользуясь такой свободой в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Тайвань также считает пролив международными водами за пределами своих 12 морских миль (13,8 км).

В Пекин, в сою очередь, считают, что достаточно загруженный водный путь не должен быть открытым для мирового судоходства.

Скриншот видео правительства Китая, на котором китайские ВМС отслеживают зарубежный корабль

Согласно диаграмме, составленной Колином Кохом, старшим научным сотрудником аналитического центра Института обороны и стратегических исследований, в этом году США провели шесть транзитов через Тайваньский пролив, на два меньше, чем к этому моменту в 2022 и 2023 годах.

Недатированные видео показывают, как китайские силы следят за несколькими иностранными судами, включая эсминец ВМС США класса Arleigh Burke USS Chung-Hoon, который прошел через Тайваньский пролив в январе и июне 2023 года.

Еще одно судно — по-видимому, фрегат ВМС Нидерландов HNLMS Tromp, который прошел через водный путь 31 мая.

Напомним, что 11 сентября стало известно, что недавно наблюдалось редкое событие: Китай вывел все три своих авианосца в спорные воды Тихого океана.

Ранее сообщалось, что войска Китая продвинулись на десятки километров через границу с Индией.