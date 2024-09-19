Авианосец Китая Liaoning впервые прошел через прилегающие воды Японии, — СМИ

Район в Филиппинском и Восточно-Китайском море Вашингтон считает частью своей стратегии сдерживания в западном Тихом океане. Ее цель — ограничить китайскую военную активность в потенциальном будущем конфликте.

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В среду Минобороны Японии сообщило о передвижениях китайского флота в экономических водах страны, в районе, протяженностью 200 морских миль (370 км) за пределами территориального моря страны. К юго-западу от Японии заметили две группы китайских военных кораблей. Об этом пишет Newsweek.

Каждая группа состоит из трех военных кораблей, один из них — "Ляонин", первый действующий китайский авианосец, строительство которого, к слову, было заложено в 1985 году на судоверфи Николаева.

Группы суден проходили между японскими островами Йонагуни и Ириомотэ, направляясь из Восточно-Китайского моря в Филиппинское.

Оба небольших острова входят в архипелаг Рюкю, разделяющий Филиппинское и Восточно-Китайское моря. Этот архипелаг образует первую островную цепь, которая тянется на юг от Японии до Тайваня и Филиппин.

Эсминец с управляемыми ракетами Chengdu Фото: Creative Commons

Этот район Вашингтон считает частью своей стратегии сдерживания в западной части Тихого океана. Цель стратегии — ограничить китайскую военную активность в любом потенциальном будущем конфликте.

Первая китайская военно-морская надводная группа была замечена во вторник около островов Сенкаку. "Ляонин" и два эсминца типа 052D, "Чэнду" и "Хуайнань" находились в южном походе и прошли между Йонагуни и Ириомотэ на следующий день.

На острова Сенкаку, находящиеся под управлением Японии, претендуют и Токио, и Пекин. Необитаемая территория стала объектом настойчивого патрулирования китайскими правительственными судами с тех пор, как Япония решила национализировать островки в 2012 году.

Эсминец с управляемыми ракетами Huainan

"Ляонин" и сопровождающие его эсминцы временно вошли в смежные воды Японии. Согласно отчету, это первый подобный случай, когда авианосец Китая прошел через прилегающие воды Японии.

Министерство обороны Японии заявило, что китайские военные корабли не входили в территориальные воды Японии, но вместе с тем назвало проход через ее прилегающие воды "совершенно неприемлемым". Китаю по дипломатическим каналам выразили серьезную обеспокоенность.

"Действия Китая, о которых идет речь, соответствуют внутреннему законодательству Китая и международному праву", — ответил представитель МИД Китая Линь Цзянь.

Напомним, что 11 сентября сообщалось, что все три авианосца Китая появились в спорном районе Тихого океана.

Также сообщалось, что китайский танк Type 15 Black Panther СМИ назвали "кошмаром Америки", который идет на смену Type 99.