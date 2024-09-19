"Кошмар для Америки": китайский танк Type 15 Black Panther идет на смену Type 99, — СМИ

Легковесный китайский флагман разрабатывали для маневренности на сложных участках, таких как район Тибета и Тайваня, где более тяжелым бронемашинам, таким как Type 99, маневрировать сложнее.

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Военно-промышленный комплекс Китая стремительно развивается, и танк Type 15, также известный как ZTQ-15 Black Panther, служит символом эволюции ВПК КНР. Об этом пишет The National Interest.

Вес китайского флагмана — от 33 до 36 тонн, его разрабатывали для маневренности на сложных участках, таких как район Тибета и Тайваня, где более тяжелым бронемашинам, таким как Type 99, маневрировать сложно.

Из вооружения "Черной пантеры" — нарезной пушка калибра 105 мм и противотанковые ракеты с лазерным наведением — отсюда высокая дальность поражения.

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Двигатель мощностью 1000 л/с обеспечивает нужное соотношение мощности к весу, что позволяет конкурировать с западными танками, например с M1A2 Abrams. Type 15, в сущности, служит испытательным полигоном для будущих китайских военных инноваций, что демонстрирует растущие технические возможности КНР.

В силу того, что Китай стремится конкурировать с мировыми экспортерами военной техники, Type 15 призван сыграть решающую роль и в горных войнах, и десантных операциях.

Танк Type 15

ВПК Китая стремительно развивается. Создание дешевых копий старых советских систем и копирование американских разработок больше не в приоритете. Китай сам превращается в военную сверхдержаву и создает собственные технологии.

Будь то квантовые вычисления, искусственный интеллект или гиперзвуковые системы вооружения — во второй крупнейшей экономике мира все разрабатывается на конкурентной основе. Даже в таких отраслях, как основные боевые танки, где некогда доминировали американцы и русские, китайцы наверстывают упущенное.

Type 15 или ZTQ-15 Black Panther показателен в плане эволюции Китая, с тех пор, как страна открылась для Запада в 70-х годах. "Черная пантера" — это усовершенствованная версия, в которой попытались устранить недостатки основного боевого танка Type 99.

Китай быстро становится морской державой, но стремится к доминированию и на суше. Главная особенность Black Panther — его облегченный вес. Здесь расчет на холмистую и горную местность, на которой у Type 99 были сложности.

Black Panther оснащен 105-мм нарезной пушкой, меньшей по размеру, чем у большинства современных ОБТ, калибр которых 125 мм. В различных учениях с использованием Type 15 этот танк поражал цели с более высокой, чем обычно, точностью в достаточно сложных условиях.

Танк Type 15

Авторы публикации в американском издании называют его сухопутным линкором, способным развить скорость более 69 км/ч.

Для каких задач нужен танк Black Panther

У этого танка меньший вес и усовершенствованная подвеска. Инженеры сделали его способным производить кислород для своего экипажа при работе на больших высотах, например при столкновении с индийскими военными вдоль общей горной границы около Тибета. Это считается ключевой особенностью танка, поскольку напряженность с соседней Индией снова усиливается.

Type 15 также идеально подходит для высадки десанта в случае прямого военного столкновения с соседним Тайванем. За счет мобильности бронированный зверь может использоваться в сценариях быстрого развертывания через реки или в прибрежных районах.

По словам журналистов, Китай стремится конкурировать с экспортерами военной техники, такими как США и РФ.

"Не стоит недооценивать Китай только потому, что 50 лет назад они были гигантской Северной Кореей. Это почти равный соперник Соединенным Штатам, которым прежний Советский Союз так никогда и не стал", — резюмируют журналисты.

Напомним, что на выставке в Великобритании впервые представили готовый образец танка Challenger 3.

Ранее сообщалось, что Великобритания представила семейство новых бронемашин Ajax.