Американские военные используют украинский танк Т-72АГ (фото)

Танк Т-72АГ разработало Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. Морозова и впервые представило в 1997 году на выставке IDEX в Абу-Даби.

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16 сентября 2024 года сотрудники американской разведки из 203-го батальона провели учения в Кэмп-Грейлинге, штат Мичиган, с использованием прототипа украинского танка Т-72АГ. Об этом сообщил аккаунт The Dead District в соцсети Х.

Танк в рамках учений OPFOR (Opposing Force) имитировал технику противника. Эти учения — часть Northern Strike 24, многопрофильного мероприятия, направленного на повышение квалификации для крупномасштабных боевых операций.

Прототип Т-72АГ, используемый в учениях США в Кэмп-Грейлинге, отличается от других модернизированных моделей, таких как Т-72АМГ. В нем отсутствуют некоторые компоненты, включая индикаторы обнаружения радиации, прожекторы OTSHU-1-7 и системы модуляции башни, которые есть в некоторых других вариантах. Версия в Кэмп-Грейлинг сохраняет командирскую башенку открытого типа, похожую на оригинальный Т-72, ​​а не модернизированную Т-80УД, которая включает в себя прицел и систему стабилизации "Агат".

Танк Т-72АГ

Танк Т-72АГ

Танк Т-72АГ

Танк разрабатывался как экономически выгодный вариант для операторов с ограниченным бюджетом. Т-72АГ представляет собой модернизированную версию Т-72М, который широко экспортировался и производился по лицензии несколькими странами. Его разработало Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. Морозова (ХКБМ) и впервые представило в 1997 году на выставке IDEX в Абу-Даби. Несмотря на усилия по продвижению Т-72АГ, танк не получил никаких международных заказов.

Вместе с тем его интегрировали в Силы обороны Украины и с 2014 года использовали для поддержки украинских подразделений.

Напомним, что КНДР второй раз за неделю запустила ракеты в сторону Южной Кореи.

Также сообщалось, что Lockheed Martin представила новую крылатую ракету AGM-158 XR.