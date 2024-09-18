Американські військові використовують український танк Т-72АГ (фото)

Танк Т-72АГ розробило Харківське конструкторське бюро машинобудування ім. Морозова і вперше представило 1997 року на виставці IDEX в Абу-Дабі.

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16 вересня 2024 року співробітники американської розвідки з 203-го батальйону провели навчання в Кемп-Грейлінгу, штат Мічиган, з використанням прототипу українського танка Т-72АГ. Про це повідомив акаунт The Dead District у соцмережі Х.

Танк у рамках навчань OPFOR (Opposing Force) імітував техніку противника. Ці навчання — частина Northern Strike 24, багатопрофільного заходу, спрямованого на підвищення кваліфікації для великомасштабних бойових операцій.

Прототип Т-72АГ, використовуваний у навчаннях США в Кемп-Грейлінгу, відрізняється від інших модернізованих моделей, таких як Т-72АМГ. У ньому відсутні деякі компоненти, включно з індикаторами виявлення радіації, прожекторами OTSHU-1-7 і системами модуляції вежі, які є в деяких інших варіантах. Версія в Кемп-Грейлінг зберігає командирську башточку відкритого типу, схожу на оригінальний Т-72, а не модернізовану Т-80УД, яка містить приціл і систему стабілізації "Агат".

Танк Т-72АГ

Танк Т-72АГ

Танк Т-72АГ

Танк розробляли як економічно вигідний варіант для операторів з обмеженим бюджетом. Т-72АГ являє собою модернізовану версію Т-72М, який широко експортувався і вироблявся за ліцензією кількома країнами. Його розробило Харківське конструкторське бюро машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) і вперше представило 1997 року на виставці IDEX в Абу-Дабі. Попри зусилля з просування Т-72АГ, танк не отримав жодних міжнародних замовлень.

Водночас його інтегрували в Сили оборони України та з 2014 року використовували для підтримки українських підрозділів.

Нагадаємо, що КНДР вдруге за тиждень запустила ракети в бік Південної Кореї.

Також повідомлялося, що Lockheed Martin представила нову крилату ракету AGM-158 XR.