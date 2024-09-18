Довга рука ВПС США: Lockheed Martin представила нову крилату ракету AGM-158 XR (фото)

Ракета AGM-158 XR підвищеної дальності являє собою еволюцію сімейства JASSM, орієнтовану на виконання дальніх ударів з мінімальними витратами. Радіус ураження можна порівняти з відомими "Томагавками" і досягає 1600 км.

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Компанія Lockheed Martin на виставці Air, Space & Cyber 2024 16 вересня продемонструвала нову версію сімейства Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) — крилату ракету повітряного базування JASSM-XR (AGM-158 XR) зі збільшеною дальністю польоту. Подібно до нещодавно представленої гіперзвукової ракети Mako, JASSM-XR покликана дати змогу ВПС США виконувати завдання на великих відстанях, скоротивши при цьому час і вартість розробки. Докладніше про новинку розповіли оглядачі Army Recognition.

Новий варіант розроблений на основі платформ JASSM-ER і LRASM, пропонуючи унікальну конфігурацію з подовженим фюзеляжем. Це рішення дозволяє ракеті нести більше палива і боєприпасів, що значно збільшує її дальність.

Сімейство AGM-158 включає кілька версій, кожна з яких має унікальні характеристики. AGM-158B JASSM-ER, наприклад, має збільшену дальність, а AGM-158D JASSM-ER — можливість перенацілювання в реальному часі.

Фото: Army Recognition

Технічні характеристики JASSM-XR

Дальність польоту: AGM-158 XR забезпечує дальність 1600 км, що втричі перевищує показники попередніх версій JASSM. Це можна порівняти з дальністю крилатої ракети Tomahawk. Такі показники значно розширюють оперативні можливості для завдавання ударів на великих дистанціях, особливо в зонах із високою загрозою протидії (A2/AD).

Конструкція і малопомітність: AGM-158 XR зберігає характерну для сімейства JASSM малопомітну трапецієподібну форму корпусу. Вона також має збільшені габарити, що дає змогу розмістити додаткове паливо і важчу боєголовку вагою близько 454 кг. Таким чином модифікація дає змогу збільшити радіус дії та потужність удару.

Модульність і гнучкість: AGM-158 XR розроблена з використанням модульного підходу, що полегшує інтеграцію нових технологій і адаптацію ракети для різних завдань. Це дає змогу істотно скоротити час і вартість розроблення, а також підтримувати оновлення та модернізації системи в майбутньому.

Сумісність: Ракета сумісна з більшістю повітряних платформ, включно з тими, які вже можуть нести JASSM, за винятком винищувача F-16. Ключовою перевагою AGM-158 XR є її здатність інтегруватися з протикорабельною системою LRASM, що значно розширює її бойові можливості та дає можливість комбінувати різні типи ракет для виконання складних завдань. Lockheed Martin також розглядає можливість розгортання цієї ракети з вантажних літаків у рамках програми Rapid Dragon, що дасть змогу запускати ракети на великих дистанціях.

Покриття для зниження помітності: Не менш важливою зміною стало забарвлення ракет AGM-158 у напівглянцевий чорний колір, що знижує їхню візуальну сигнатуру і збільшує шанси успішного проникнення в сильно захищені райони.

Фото: Army Recognition

Порівняння з ракетою Mako

AGM-158 XR має спільні риси з гіперзвуковою ракетою Mako, також розробленою Lockheed Martin. Mako призначена для завдавання швидких ударів на далекі відстані, розвиваючи швидкість понад 5 Махів. Однак основна відмінність полягає в акцентах: AGM-158 XR призначена для ударів на великих відстанях з акцентом на економічність і гнучкість в умовах сучасних бойових дій, тоді як Mako орієнтована на швидкість виконання завдань і подолання протиповітряної оборони.

Висновок

Таким чином модифікація AGM-158 XR являє собою еволюцію сімейства JASSM, орієнтовану на виконання дальніх ударів з мінімальними витратами й високим рівнем безпеки для льотчиків. Використання модульних технологій та інтеграція з наявними платформами роблять цей вид озброєння важливим інструментом для вирішення завдань в умовах потужної протиракетної оборони.

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