Длинная рука ВВС США: Lockheed Martin представила новую крылатую ракету AGM-158 XR (фото)

Ракета AGM-158 XR повышенной дальности представляет собой эволюцию семейства JASSM, ориентированную на выполнение дальних ударов с минимальными затратами. Радиус поражения сопоставим с известными "Томагавками" и достигает 1600 км.

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Компания Lockheed Martin на выставке Air, Space & Cyber 2024 16 сентября продемонстрировала новую версию семейства Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) — крылатую ракету воздушного базирования JASSM-XR (AGM-158 XR) с увеличенной дальностью полета. Подобно недавно представленной гиперзвуковой ракете Mako, JASSM-XR призвана позволить ВВС США выполнять задачи на больших расстояниях, сократив при этом время и стоимость разработки. Подробнее о новинке рассказали обозреватели Army Recognition.

Новый вариант разработан на основе платформ JASSM-ER и LRASM, предлагая уникальную конфигурацию с удлиненным фюзеляжем. Это решение позволяет ракете нести больше топлива и боеприпасов, что значительно увеличивает ее дальность.

Семейство AGM-158 включает несколько версий, каждая из которых обладает уникальными характеристиками. AGM-158B JASSM-ER, например, обладает увеличенной дальностью, а AGM-158D JASSM-ER — возможностью перенацеливания в реальном времени.

Фото: Army Recognition

Технические характеристики JASSM-XR

Дальность полета: AGM-158 XR обеспечивает дальность 1600 км, что в три раза превышает показатели предыдущих версий JASSM. Это сопоставимо с дальностью крылатой ракеты Tomahawk. Такие показатели значительно расширяют оперативные возможности для нанесения ударов на больших дистанциях, особенно в зонах с высокой угрозой противодействия (A2/AD).

Конструкция и малозаметность: AGM-158 XR сохраняет характерную для семейства JASSM малозаметную трапециевидную форму корпуса. Она также имеет увеличенные габариты, что позволяет разместить дополнительное топливо и более тяжелую боеголовку весом около 454 кг. Таким образом модификация позволяют увеличить радиус действия и мощность удара.

Модульность и гибкость: AGM-158 XR разработана с использованием модульного подхода, что облегчает интеграцию новых технологий и адаптацию ракеты для различных задач. Это позволяет существенно сократить время и стоимость разработки, а также поддерживать обновления и модернизации системы в будущем.

Совместимость: Ракета совместима с большинством воздушных платформ, включая те, которые уже могут нести JASSM, за исключением истребителя F-16. Ключевым преимуществом AGM-158 XR является ее способность интегрироваться с противокорабельной системой LRASM, что значительно расширяет ее боевые возможности и дает возможность комбинировать разные типы ракет для выполнения сложных задач. Lockheed Martin также рассматривает возможность развертывания этой ракеты с грузовых самолетов в рамках программы Rapid Dragon, что позволит запускать ракеты на больших дистанциях.

Покрытие для снижения заметности: Не менее важным изменением стала окраска ракет AGM-158 в полуглянцевый черный цвет, что снижает их визуальную сигнатуру и увеличивает шансы успешного проникновения в сильно защищенные районы.

Фото: Army Recognition

Сравнение с ракетой Mako

AGM-158 XR имеет общие черты с гиперзвуковой ракетой Mako, также разработанной Lockheed Martin. Mako предназначена для нанесения быстрых ударов на дальние расстояния, развивая скорость более 5 Махов. Однако основное различие заключается в акцентах: AGM-158 XR предназначена для ударов на больших расстояниях с акцентом на экономичность и гибкость в условиях современных боевых действий, тогда как Mako ориентирована на скорость выполнения задач и преодоление противовоздушной обороны.

Заключение

Таким образом модификация AGM-158 XR представляет собой эволюцию семейства JASSM, ориентированную на выполнение дальних ударов с минимальными затратами и высоким уровнем безопасности для летчиков. Использование модульных технологий и интеграция с существующими платформами делают данный вид вооружения важным инструментом для решения задач в условиях мощной противоракетной обороны.

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