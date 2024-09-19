В Британии представили семейство новых бронемашин Ajax: что известно о технике (видео)

В линейке новых бронемашин обозреватели выделили ремонтно-эвакуационную машину Atlas, которая призвана существенно усилить возможности британских войск в оперативной поддержке на поле боя.

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На выставке DVD 2024 в Милбруке британская армия представила новое семейство гусеничных бронемашин Ajax, предназначенных для выполнения разнообразных боевых задач. В линейку входят такие машины, как разведывательная машина Ajax, бронетранспортер Ares, ремонтная машина Apollo, инженерная разведывательная машина Argus, командно-штабной вариант Athena и эвакуационная машина Atlas. Об этом 18 сентября сообщили в Army Recognition.

Одним из ключевых элементов семейства является ремонтно-эвакуационная машина Atlas, предназначенная для восстановления поврежденной техники в боевых условиях. Atlas оснащен мощной лебедкой на 300 кН для буксировки тяжелой бронетехники и вспомогательной лебедкой на 8 кН для выполнения дополнительных задач.

Для стабилизации при ремонтных работах машина использует грунтовый якорь. Дополнительно, Atlas защищен дистанционно управляемым вооружением с 12,7-мм пулеметом для самообороны экипажа.

Всего британская армия планирует принять на вооружение 38 машин Atlas, что существенно усилит возможности войск в оперативной поддержке на поле боя и сократит время на восстановление боеспособности техники.

Технологические новшества семейства Ajax

Машины семейства Ajax характеризуются высокими стандартами защиты и мобильности. Они оснащены модульной системой бронирования, которую можно адаптировать в зависимости от уровня угрозы. Защита предусматривает устойчивость к баллистическим ударам, самодельным взрывным устройствам и минам. Корпуса машин сконструированы с использованием передовых материалов, что обеспечивает максимальную защиту экипажа.

Мобильность машин Ajax также впечатляет. Все варианты оснащены двигателем MTU V8 мощностью 800 лошадиных сил, что позволяет развивать скорость до 70 км/ч и преодолевать сложные участки местности. Надежная подвеска и гусеничная система способствуют их проходимости даже в условиях грязи, песка или снега.

Кроме того, машины оснащены передовыми системами ситуационной осведомленности, включая современные датчики, системы связи и управления боем, что повышает эффективность их взаимодействия с другими подразделениями на поле боя.

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Британцы тестирует броневик Ajax с камуфляжем Saab: что представляет собой машина

Ранее сообщалось, что семейство боевых бронированных машин Ajax призвано заменить устаревшую серию CVR. В частности новые броневики были оснащены передовой системой ISTAR и 40-мм автоматическим орудием.