Британия представила новую бронемашину разведки Ajax: какие особенности техники (видео)

Семейство боевых бронированных машин Ajax призвано заменить устаревшую серию CVR. В частности новые броневики оснащены передовой системой ISTAR и 40-мм автоматическим орудием.

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На выставке World Defense Show 2024, проходившей в Эр-Рияде дебютировала новая разведывательная гусеничная бронемашина британской армии Ajax. Как сообщили обозреватели Army Recognition, данная техника привлекла внимание своим передовым дизайном и возможностями.

Бронемашина Ajax является частью более широкой инициативы британских военных по модернизации своих разведывательных возможностей. В конструкции особое внимание уделяется мобильности, защите и огневой мощи, что делает его универсальным средством для широкого спектра военных операций

"Ajax, представляющая собой семейство боевых бронированных машин, призвана заменить устаревшую серию CVR(T), обеспечив улучшенную защиту, большую огневую мощь и улучшенную ситуационную осведомленность на поле боя", — отмечают эксперты.

В техническом плане машины Ajax оснащены самым современным оборудованием, обеспечивающим превосходные характеристики в различных оперативных условиях. В частности техника оснащена передовой системой ISTAR для разведки, наблюдения, поиска целей и рекогносцировки.

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Огневую мощь Ajax обеспечивает автоматическое 40-мм орудие с телескопическими боеприпасами разработки компании СТАI. Она отличается электромеханическими приводами наведения и ведения огня, поворотной каморой и системой заряжания прямого типа "push-through". Режимы стрельбы включают одиночный и автоматический огонь до 180 выстрелов в минуту.

В плане защиты Ajax оснащен усовершенствованной композитной броней и модульными дополнительными бронепакетами, обеспечивающими повышенную защиту от баллистических, фугасных и противотанковых управляемых ракет. Причем о подробных характеристиках бронирования машины не сообщается.

"Присутствие машины на Всемирной выставке вооружений подчеркивает стремление Великобритании демонстрировать свои новейшие оборонные технологии на мировой арене и готовность к партнерству со странами Ближнего Востока", — подчеркнули обозреватели.

Напомним, в конце октября 2023 стало известно, что военные Великобритании провели тщательную проверку возможностей бронемашины Ajax в реальных условиях боевых действий.