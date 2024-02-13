Британія представила нову бронемашину розвідки Ajax: які особливості техніки (відео)

Сімейство бойових броньованих машин Ajax покликане замінити застарілу серію CVR. Зокрема, нові броньовики оснащені передовою системою ISTAR і 40-мм автоматичною гарматою.

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На виставці World Defense Show 2024, що проходила в Ер-Ріяді, дебютувала нова розвідувальна гусенична бронемашина британської армії Ajax. Як повідомили оглядачі Army Recognition, ця техніка привернула увагу своїм передовим дизайном і можливостями.

Бронемашина Ajax — це частина ширшої ініціативи британських військових із модернізації своїх розвідувальних можливостей. У конструкції особлива увага приділяється мобільності, захисту й вогневій потужності, що робить її універсальним засобом для широкого спектру військових операцій.

"Ajax, що являє собою сімейство бойових броньованих машин, покликана замінити застарілу серію CVR(T), забезпечивши поліпшений захист, більшу вогневу міць і поліпшену ситуаційну обізнаність на полі бою", — зазначають експерти.

У технічному плані машини Ajax оснащені найсучаснішим обладнанням, що забезпечує чудові характеристики в різних оперативних умовах. Зокрема, техніка оснащена передовою системою ISTAR для розвідки, спостереження, пошуку цілей і рекогностування.

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Вогневу міць Ajax забезпечує автоматична 40-мм гармата з телескопічними боєприпасами розробки компанії СТАI. Вона вирізняється електромеханічними приводами наведення та ведення вогню, поворотною каморою та системою заряджання прямого типу "push-through". Режими стрільби включають одиночний і автоматичний вогонь до 180 пострілів за хвилину.

У плані захисту Ajax оснащений вдосконаленою композитною бронею та модульними додатковими бронепакетами, що забезпечують підвищений захист від балістичних, фугасних і протитанкових керованих ракет. До того ж про докладні характеристики бронювання машини не повідомляється.

"Присутність машини на Всесвітній виставці озброєнь підкреслює прагнення Великої Британії демонструвати свої новітні оборонні технології на світовій арені та готовність до партнерства з країнами Близького Сходу", — підкреслили оглядачі.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2023 року стало відомо, що військові Великої Британії провели ретельну перевірку можливостей бронемашини Ajax у реальних умовах бойових дій.