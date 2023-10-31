Британці тестують броньовик Ajax із камуфляжем Saab: що являє собою машина

Мобільна камуфляжна система від компанії Saab призначена для зниження теплового навантаження на екіпаж та обладнання в спекотних умовах експлуатації, наприклад, у пустелі. Так, випробування побічно натякають на характер застосування британських машин.

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Британські військові провели ретельну перевірку можливостей бронемашини Ajax у реальних умовах бойових дій. Під час останніх випробувань було продемонстровано Ajax, оснащений передовою мобільною камуфляжною системою (MCS), розробленою компанією Saab. Про британський броньовик розповіли 31 жовтня оглядачі Army Recognition.

Бронеавтомобіль Ajax, що привернув увагу своїм дизайном і можливостями, очевидно, проходить серію випробувань для визначення його ефективності в різних бойових ситуаціях. Інтеграція системи MCS компанії Saab ще більше підвищує її потенціал, зазначають експерти.

Перша інформація про випробування броньовиків з'явилися наприкінці вересня. Пресслужба Міноборони Великої Британії 20 вересня повідомила, що британські сили з бойовою броньованою машиною Ajax і бойовим бронетранспортером ARES на території Солсберійської рівнини проводять за останні двадцять років найбільші наземні навчання "Залізний Титан", у яких беруть участь близько 8 000 військовослужбовців.

Що являє собою Ajax

Броньовик Ajax розроблений і виробляється компанією General Dynamics. Його маса може досягати 42 т. Габарити машини: довжина становить 7,62 м, ширина — 3,35 м, висота — 3,00 м. У машині може розміститися екіпаж із трьох осіб, а у варіанті PMRS — ще сім пасажирів.

Машина оснащена двигуном MTU Friedrichshafen V8 потужністю 815 к.с. Ця потужність передається на колеса через 6-ступінчасту коробку передач Renk HSWL 256B. Завдяки торсіонній підвісці бронеавтомобіль має чудову маневреність на різних дорогах. Щодо максимальної швидкості, то вона сягає 70 км/год, — це винятково високий показник для автомобіля такого розміру.

Основне озброєння Ajax — 40-мм гармата CT40 виробництва CTA International. Крім того, на ньому встановлено 7,62-мм коаксіальний кулемет L94A1 і дистанційну збройову станцію Kongsberg Protector. Однак під час випробувань у Великій Британії ця станція була оснащена протитанковою ракетою Javelin, зазначили експерти.

Мобільна камуфляжна система Saab

MCS Saab розроблена спеціально для більшості платформ, включно з танками та бронетранспортерами, і призначена для маскування рухомих транспортних засобів. Це гнучке рішення, що складається з різних матеріалів залежно від властивостей поверхні Ключовою особливістю MCS є система Cool Cam, призначена для зниження теплового навантаження на солдатів і устаткування в спекотних умовах експлуатації, що особливо актуально в умовах пустель, де денна температура може перевищувати 50°C.

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Для запобігання перегріву поверхні машини використовується комбінація ізоляції та відбиття сонячного випромінювання. Крім зниження внутрішньої температури, холодніша зовнішня поверхня покращує умови для екіпажу.

Крім того, для створення перешкод для теплової та візуальної розвідки противника застосовують багатоспектральні тіньові парасолі.

"Коли машина, оснащена MCS, поміщається під сучасну маскувальну мережу Barracuda, ефективність маскування максимально підвищується, роблячи машину практично невидимою для датчиків", — стверджують експерти.

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили Великої Британії відправили на пенсію вертольоти Gazelle, які були в строю 49 років. 23 жовтня три вертольоти Gazelle вирушили у свій останній рейс.