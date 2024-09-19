У Британії представили сімейство нових бронемашин Ajax: що відомо про техніку (відео)

У лінійці нових бронемашин оглядачі виділили ремонтно-евакуаційну машину Atlas, яка покликана істотно посилити можливості британських військ в оперативній підтримці на полі бою.

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На виставці DVD 2024 у Мілбруку британська армія представила нове сімейство гусеничних бронемашин Ajax, призначених для виконання різноманітних бойових завдань. До лінійки входять такі машини, як розвідувальна машина Ajax, бронетранспортер Ares, ремонтна машина Apollo, інженерна розвідувальна машина Argus, командно-штабний варіант Athena і евакуаційна машина Atlas. Про це 18 вересня повідомили в Army Recognition.

Одним із ключових елементів сімейства є ремонтно-евакуаційна машина Atlas, призначена для відновлення пошкодженої техніки в бойових умовах. Atlas оснащений потужною лебідкою на 300 кН для буксирування важкої бронетехніки та допоміжною лебідкою на 8 кН для виконання додаткових завдань.

Для стабілізації під час ремонтних робіт машина використовує ґрунтовий якір. Додатково, Atlas захищений дистанційно керованим озброєнням з 12,7-мм кулеметом для самооборони екіпажу.

Загалом британська армія планує прийняти на озброєння 38 машин Atlas, що істотно посилить можливості військ в оперативній підтримці на полі бою і скоротить час на відновлення боєздатності техніки.

Технологічні нововведення сімейства Ajax

Машини сімейства Ajax характеризуються високими стандартами захисту та мобільності. Вони оснащені модульною системою бронювання, яку можна адаптувати залежно від рівня загрози. Захист передбачає стійкість до балістичних ударів, саморобних вибухових пристроїв і мін. Корпуси машин сконструйовані з використанням передових матеріалів, що забезпечує максимальний захист екіпажу.

Мобільність машин Ajax також вражає. Усі варіанти оснащені двигуном MTU V8 потужністю 800 кінських сил, що дає змогу розвивати швидкість до 70 км/год і долати складні ділянки місцевості. Надійна підвіска і гусенична система сприяють їхній прохідності навіть в умовах бруду, піску або снігу.

Крім того, машини оснащені передовими системами ситуаційної обізнаності, включно з сучасними датчиками, системами зв'язку та управління боєм, що підвищує ефективність їхньої взаємодії з іншими підрозділами на полі бою.

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Британці тестують броньовик Ajax із камуфляжем Saab: що являє собою машина

Раніше повідомлялося, що сімейство бойових броньованих машин Ajax покликане замінити застарілу серію CVR. Зокрема нові броньовики були оснащені передовою системою ISTAR і 40-мм автоматичним знаряддям.