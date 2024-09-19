"Кошмар для Америки": китайський танк Type 15 Black Panther йде на зміну Type 99, — ЗМІ

Легкий китайський флагман розробляли для маневровості на складних ділянках, таких як район Тибету і Тайваню, де важчим бронемашинам, таким як Type 99, маневрувати складніше.

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Військово-промисловий комплекс Китаю стрімко розвивається, і танк Type 15, також відомий як ZTQ-15 Black Panther, слугує символом еволюції ВПК КНР. Про це пише The National Interest.

Вага китайського флагмана — від 33 до 36 тонн, його розробляли для маневровості на складних ділянках, таких як район Тибету і Тайваню, де важчим бронемашинам, таким як Type 99, маневрувати складно.

З озброєння "Чорної пантери" — нарізна гармата калібру 105 мм і протитанкові ракети з лазерним наведенням — звідси висока дальність ураження.

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Двигун потужністю 1000 к/с забезпечує потрібне співвідношення потужності до ваги, що дає змогу конкурувати із західними танками, наприклад з M1A2 Abrams. Type 15, по суті, служить випробувальним полігоном для майбутніх китайських військових інновацій, що демонструє наростальні технічні можливості КНР.

З огляду на те, що Китай прагне конкурувати зі світовими експортерами військової техніки, Type 15 покликаний зіграти вирішальну роль і в гірських війнах, і десантних операціях.

Танк Type 15

ВПК Китаю стрімко розвивається. Створення дешевих копій старих радянських систем і копіювання американських розробок більше не в пріоритеті. Китай сам перетворюється на військову наддержаву і створює власні технології.

Чи то квантові обчислення, чи то штучний інтелект, чи то гіперзвукові системи озброєння — у другій найбільшій економіці світу все розробляється на конкурентній основі. Навіть у таких галузях, як основні бойові танки, де колись домінували американці та росіяни, китайці надолужують згаяне.

Type 15 або ZTQ-15 Black Panther показовий у плані еволюції Китаю відтоді, як країна відкрилася для Заходу в 70-х роках. "Чорна пантера" — це вдосконалена версія, в якій спробували усунути недоліки основного бойового танка Type 99.

Китай швидко стає морською державою, але прагне до домінування і на суші. Головна особливість Black Panther — його полегшена вага. Тут розрахунок на горбисту і гірську місцевість, на якій у Type 99 були складнощі.

Black Panther оснащений 105-мм нарізною гарматою, меншою за розміром, ніж у більшості сучасних ОБТ, калібр яких 125 мм. У різних навчаннях з використанням Type 15 цей танк вражав цілі з вищою, ніж зазвичай, точністю в досить складних умовах.

Танк Type 15

Автори публікації в американському виданні називають його сухопутним лінкором, здатним розвинути швидкість понад 69 км/год.

Для яких завдань потрібен танк Black Panther

У цього танка менша вага і вдосконалена підвіска. Інженери зробили його здатним виробляти кисень для свого екіпажу під час роботи на великих висотах, наприклад, під час зіткнення з індійськими військовими вздовж спільного гірського кордону біля Тибету. Це вважається ключовою особливістю танка, оскільки напруженість із сусідньою Індією знову посилюється.

Type 15 також ідеально підходить для висадки десанту в разі прямого військового зіткнення з сусіднім Тайванем. Завдяки мобільності броньований звір може використовуватися в сценаріях швидкого розгортання через річки або в прибережних районах.

За словами журналістів, КНР прагне конкурувати з експортерами військової техніки, такими як США і РФ.

"Не варто недооцінювати Китай тільки тому, що 50 років тому вони були гігантською Північною Кореєю. Це майже рівний суперник Сполученим Штатам, яким колишній Радянський Союз так ніколи та не став", — резюмують журналісти.

Нагадаємо, що на виставці у Великій Британії вперше представили готовий зразок танка Challenger 3.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія представила сімейство нових бронемашин Ajax.