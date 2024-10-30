В Сеуле достигли "консенсуса": Украине могут поставить "самую актуальную" помощь, — СМИ

Южная Корея может напрямую или через США отправить ВСУ снаряды, запросы на которые неоднократно присылала Украина. К этому страну подтолкнуло сотрудничество КНДР с Россией.

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Южная Корея пересматривает свое решение о поставках артиллерийских снарядов калибра 155 мм на запрос Украины. Об этом 30 октября сообщили в местном издании Donga со ссылкой на источники.

Отмечается, что правительство рассматривает возможность отправки 155-мм артиллерийских снарядов как ответ на прибытие сил КНДР в Россию.

"Северная Корея направила большое количество войск, и существует консенсус, что мы также должны играть ответственную роль в международном сообществе, вплоть до недавнего времени Украина также постоянно обращалась за поддержкой 155-мм артиллерийских снарядов", — рассказал один из неназванных собеседников.

Другой источник в правительстве проинформировал, что окончательное решение должен принять Совет национальной безопасности. По его словам, будет подробно обсуждаться, снаряды будут отправлять через США как посредника или непосредственно Украине, а также масштабы поставок.

"Это правда, которая обсуждается", — добавил чиновник.

Южнокорейское правительство не исключает и возможности прямой поддержки, если масштаб развертывания войск КНДР быстро возрастет или будет подтверждена передача Россией передовых военных технологий. В ближайшее время Киев отправит в Южную Корею специального представителя.

По данным СМИ, правительство считает отправку бойцов КНДР прямой угрозой для Южной Кореи и пересечением "красной линии" со стороны РФ. Национальная разведывательная служба информировала, что после закупки самых современных компонентов и технического сотрудничества с Москвой Северная Корея готова повторить запуск разведывательного спутника.

"Если мы поддержим Украину летальным оружием, наибольшее беспокойство вызывает возможность того, что Россия использует это как повод для открытой передачи Северной Корее технологии повторного запуска межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В то же время это напрямую связано с безопасностью Корейского полуострова", — отметил один из собеседников из правительства.

В Южной Корее ожидают, что в случае принятия поддержки в виде поставки 155-мм артиллерийских снарядов оппозиция выразит решительный протест. В Демократической партии считают этот шаг демонстрацией намерения "непосредственно участвовать в войне".

Почему именно 155-мм артиллерийские снаряды

По данным издания, до недавнего времени Украина по разным каналам запрашивала артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм. Они являются наиболее используемыми артснарядами в российско-украинской войне.

Такие боеприпасы могут наносить критический ущерб крупномасштабным наземным целям, например оружию, технике и войскам. Дальность поражения составляет от 20 до 30 километров. Кроме того, поскольку речь идет о стандарте НАТО, такие снаряды подходят для артиллерии, предоставленной ВСУ западными партнерами.

Фото снарядов калибра 155 мм Фото: Defense Express

"В войне на истощение с Россией, где ежедневно обмениваются сотнями или тысячами снарядов, 155-мм снаряды являются наиболее актуальной и необходимой силой для Украины", — подчеркнул неназванный военный чиновник.

Сообщается, что в 2023 году правительство Южной Кореи предоставило Украине "косвенную поддержку", одолжив США 500 000 и экспортировав 100 000 боеприпасов. В арсенале страны несколько миллионов артснарядов калибра 155 мм, оборонная промышленность способна выпускать 200-300 тысяч единиц ежегодно.

Напомним, в СМИ передали, что в Курскую область уже прибыли несколько тысяч военных КНДР. Однако из-за языкового барьера солдаты не понимают команды "огонь".

Президент Владимир Зеленский рассказал, рассчитывает ли Украина на участие западных войск в боях после того, как на подмогу российским оккупантам прибыли бойцы Северной Кореи.