У Сеулі досягли "консенсусу": Україні можуть поставити "найактуальнішу" допомогу, — ЗМІ

Південна Корея може напряму або через США відправити ЗСУ снаряди, запити на які неодноразово надсилала Україна. До цього країну підштовхнула співпраця КНДР з Росією.

Related video

Південна Корея переглядає своє рішення щодо постачання артилерійських снарядів калібру 155 мм на запит України. Про це 30 жовтня повідомили у місцевому виданні Donga з посиланням на джерела.

Зазначається, що уряд розглядає можливість відправлення 155-мм артилерійських снарядів як відповідь на прибуття сил КНДР у Росію.

"Північна Корея направила велику кількість військ, і існує консенсус, що ми також повинні відігравати відповідальну роль у міжнародній спільноті, аж донедавна Україна також постійно зверталася за підтримкою 155-мм артилерійських снарядів", — розповів один з неназваних співрозмовників.

Інше джерело в уряді проінформувало, що остаточне рішення має ухвалити Рада національної безпеки. З його слів, буде детально обговорено, снаряди відправлятимуть через США як посередника чи безпосередньо Україні, а також масштаби постачань.

"Це правда, що обговорюється", — додав чиновник.

Південнокорейський уряд не виключає і можливості прямої підтримки, якщо масштаб розгортання військ КНДР швидко зросте або буде підтверджене передання Росією передових військових технологій. Найближчим часом Київ відправить у Південну Корею спеціального представника.

За даними ЗМІ, уряд вважає відряджання бійців КНДР прямою загрозою для Південної Кореї та перетином "червоної лінії" з боку РФ. Національна розвідувальна служба інформувала, що після закупівлі найсучасніших компонентів та технічної співпраці з Москвою Північна Корея готова повторити запуст розвідувального супутника.

"Якщо ми підтримаємо Україну летальною зброєю, найбільше занепокоєння викликає можливість того, що Росія використає це як привід для відкритої передачі Північній Кореї технології повторного запуску міжконтинентальних балістичних ракет (МБР). Водночас це безпосередньо пов’язано з безпекою Корейського півострова", — зауважив один зі співрозмовників з уряду.

У Південній Кореї очікують, що в разі прийняття підтримки у вигляді постачання 155-мм артилерійських снарядів опозиція висловить рішучий протест. У Демократичній партії вважають цей крок демонстрацією наміру "безпосередньо брати участь у війні".

Чому саме 155-мм артилерійські снаряди

За даними видання, донедавна Україна різними каналами запитувала артилерійські боєприпаси калібру 155 мм. Вони є найбільш використовуваними артснарядами у російсько-українській війні.

Такі боєприпаси можуть завдавати критичної шкоди великомасштабним наземним цілям, наприклад зброї, техніці та військам. Дальність ураження складає від 20 до 30 кілометрів. Окрім того, оскільки йдеться про стандарт НАТО, такі снаряди підходять для артилерії, наданої ЗСУ західними партнерами.

Фото снарядів калібру 155 мм Фото: Defense Express

"У війні на виснаження з Росією, де щодня обмінюються сотнями чи тисячами снарядів, 155-мм снаряди є найбільш актуальною та необхідною силою для України", — підкреслив неназваний військовий чиновник.

Повідомляється, що у 2023 році уряд Південної Кореї надав Україні "непряму підтримку", позичивши США 500 000 та експортувавши 100 000 боєприпасів. В арсеналі країни кілька мільйонів артснарядів калібру 155 мм, оборонна промисловість здатна випускати 200-300 тисяч одиниць щороку.

Нагадаємо, у ЗМІ передали, що у Курську область вже прибули кілька тисяч військових КНДР. Однак через мовний бар’єр солдати не розуміють команди "вогонь".

Президент Володимир Зеленський розповів, чи розраховує Україна на участь західних військ у боях після того, як на підмогу російським окупантам прибули бійці Північної Кореї.