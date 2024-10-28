Уроки війни в Україні: Південна Корея відмовляється від мінометів і замінює їх FPV-дронами

У рамках плану Dronebot перехід на безпілотники дасть змогу використовувати меншу кількість особового складу в підрозділах. Південнокорейська армія застосовує міномети KMS-114.

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У Південній Кореї вирішили повністю замінити міномети калібру 60 і 81 мм на FPV-дрони. Про це пише портал m.mt.co.kr. з посиланням на командувача штабом армії Пак Ан Су.

Відмова від мінометів калібру 60 і 81 мм проводиться в межах модернізації армії з урахуванням сучасного досвіду бойових дій на передовій в Україні.

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План заміни мінометів розрахований на кілька років. Виступаючи в Комітеті національної оборони, начальник штабу армії Пак Ан Су наголосив на важливості кардинальних змін у війську і зазначив, що наразі планується переозброїти мінометні підрозділи дронами.

"Армія створила нову військову структуру, яка замінить 60-мм і 81-мм мінометні батареї на безпілотники", — йдеться в публікації.

Повідомляється, що вже складено план реорганізації мінометних підрозділів, відомий як Dronebot, і спрямований на полегшення підрозділів, що використовують озброєння з дальністю до 10 км.

За словами начальника штабу, ефективна дальність цих мінометів становить близько 2-3 км, але вага — близько 20 кг для 60 мм і понад 40 кг для 81 мм.

"Замість піхотних підрозділів, що працюють із мінометами, ударні безпілотники можуть завдавати точних ударів на великі відстані", — заявив начальник штабу.

Представники Міноборони Південної Кореї як переваги дронів зазначають легкість застосування, порівняно меншу кількість особового складу для управління і транспортування дронів і вищу точність.

До всього іншого, у план входять такі пункти, як створення спеціальних підрозділів космічної розвідки, РЕБ і кіберпідрозділів.

Міномет KMS-114

Південнокорейська армія переважно використовує міномети KMS-114. Вони складаються з власне легкого міномета KM-114, цифрового компаса GYG-14K, цифрового калькулятора PYK-14K, комунікаційного пристрою PYT-14K, пристроїв для спостереження TAS-14K.

Міномет KMS-114

Нагадаємо, що ЗСУ відбили штурми росіян під Кураховим і спалили бронетехніку.

Також повідомлялося, що перші вантажівки з північнокорейськими військовими, ймовірно, вже прибули під Курськ.