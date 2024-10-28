Уроки войны в Украине: Южная Корея отказывается от минометов и заменяет их FPV-дронами

В рамках плана Dronebot переход на беспилотники позволит использовать меньшее количество личного состава в подразделениях. Южнокорейская армия применяет минометы KMS-114.

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В Южной Корее решили полностью заменить минометы калибра 60 и 81 мм на FPV-дроны. Об этом пишет портал m.mt.co.kr. со ссылкой на командующего штабом армии Пак Ан Су.

Отказ от минометов калибра 60 и 81 мм проводится в рамках модернизации армии с учетом современного опыта боевых действий на передовой в Украине.

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План замены минометов рассчитан на несколько лет. Выступая в Комитете национальной обороны, начальник штаба армии Пак Ан Су отметил важность кардинальных изменений в армии и отметил, что пока планируется перевооружить минометные подразделения дронами.

"Армия создала новую военную структуру, которая заменит 60-мм и 81-мм минометные батареи на беспилотники", — говорится в публикации.

Сообщается, что уже составлен план реорганизации минометных подразделений, известный как Dronebot, и направленный на облегчение подразделений, использующих вооружение с дальностью до 10 км.

По словам начальника штаба, эффективная дальность этих минометов составляет порядка 2-3 км, но вес — около 20 кг для 60 мм и более 40 кг для 81 мм.

"Вместо пехотных подразделений, работающих с минометами, ударные беспилотники могут наносить точные удары на большие расстояния", — заявил начальник штаба.

Представители Минобороны Южной Кореи в качестве преимуществ дронов отмечают легкость применения, сравнительно меньшее количество личного состава для управления и транспортировки дронов и более высокую точность.

Ко всему прочему, в план входят такие пункты, как создание специальных подразделений космической разведки, РЭБ и киберподразделений.

Миномет KMS-114

Южнокорейская армия преимущественно использует минометы KMS-114. Они состоят из собственно легкого миномета KM-114, цифрового компаса GYG-14K, цифрового калькулятора PYK-14K, коммуникационного устройства PYT-14K, устройств для наблюдения TAS-14K.

Миномет KMS-114

Напомним, что ВСУ отбили штурмы россиян под Курахово и сожгли бронетехнику.

Также сообщалось, что первые грузовики с северокорейскими военными, вероятно, уже прибыли под Курск.