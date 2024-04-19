Европа готовит особый план поддержки Украины, если Трамп снова станет президентом США, — NYT

По словам журналистов, в Европе одни политики считают, что президентство Трампа может положить конец помощи для Украины со стороны США. Но есть те, кто считает, что с "трампистами" можно найти общий язык.

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Официальные представители Литвы и Украины в марте встретились со сторонниками американского политика Дональда Трампа, чтобы обсудить поддержку для Киева со стороны США. Мероприятие произошло в Литве. Об этом сообщило издание New York Times.

По словам журналистов, многие в Европе обеспокоены тем, что Трамп может снова стать президентом США. Одни политики уверены, что это положит конец поддержке Украины. Однако есть и те, кто считает, что с окружением Трампа можно найти общий язык.

Представителей Украины во время встречи в Вильнюсе возглавил председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко. По его словам, обращение к лагерю Трампа было просто признанием опасной уязвимости его страны перед политикой США.

"Когда мы боремся за свое выживание, мы не можем позволить себе противостоять ни Байдену, ни Трампу. Если мы сделаем неправильную ставку, мы рискуем потерять нашу страну", — сказал он.

По словам Мережко и других участников, их просветительская работа включала дискуссии о том, что может означать второе президентство Трампа для Украины и будущего НАТО.

Сообщается, что один из сторонников Трампа хотел знать, почему налогоплательщики США должны платить за помощь Украине. Мережко ответил, что помощь Украине дает американцам рабочие места.

По оценкам Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, около 60 процентов из 113 миллиардов долларов, которые Конгресс одобрил для помощи Украине, будут потрачены в непосредственно Соединенных Штатах.

Зигимантас Павильонис, литовский законодатель, организовавший встречу, заявил, что вместо того, чтобы противостоять Трампу и его электорату, Украине и ее сторонникам следует подружиться с ними. Киеву нужно объяснить, что "есть огромный американский интерес в борьбе" против России.

Напомним, Трамп назвал "украинское выживание" важным для Европы, а не для США. Так, 45-й президент США выразил непонимание того, что Европа предоставила меньше средств для защиты Украины, чем американские власти.