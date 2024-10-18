Москва готова к мирным переговорам, но победа будет за РФ, — Путин

Президент РФ заявил, что "комфортным местом" для переговоров между воюющими государствами может быть Саудовская Аравия.

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Российская Федерация готова к переговорам о мирном завершении войны с Украиной, но только на базе стамбульских соглашений. Однако РФ способна продолжать длительную борьбу и одержит победу. Эти заявления прозвучали на встрече президента страны-агрессора с журналистами стран БРИКС 18 октября, накануне саммита объединения в Казани.

Путин заявил, что считает приемлемой площадкой для возможных мирных переговоров с Украиной Саудовскую Аравию.

"Если такие мероприятия будут организованы в Саудовской Аравии, конечно, само место для нас вполне комфортно. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что обсуждать", — сказал он.

Также лидер РФ отметил, что готов на диалог о мирном урегулировании только на базе так называемых Стамбульских соглашений, подготовленных в Турции в 2022 году.

"Мы как никто заинтересованы в том, чтобы завершить этот конфликт как можно быстрее и, конечно, мирными путями", — заверил Путин.

Но уже отвечая на следующий вопрос об оценке мастерства российских военных и видении возможной победы над Украиной президент РФ дал ответ, противоречащий предыдущим утверждениям. Путин заявил, что российская армия становится одной из самых боеспособных и высокотехнологичных, а украинские воины якобы не могут ей противостоять.

"Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами", — сказал российский президент.

Напомним, 15 октября во время визита в Туркменистан Путин нарушил один из местных законов. Он прибыл в Ашхабад на черном лимузине, что было запрещено регламентом, потому что в Туркменистане черный цвет авто считается плохой приметой.

Кроме того, 9 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил СМИ, что сообщения о вероятных телефонных разговорах Путина с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом являются "типичной дезинформацией" в контексте предвыборной кампании.