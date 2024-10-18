Москва готова до мирних перемовин, але перемога буде за РФ, — Путін

Президент РФ заявив, що "комфортним місцем" для перемовин між державами, що воюють, може бути Саудівська Аравія.

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Російська Федерація готова до перемовин про мирне завершення війни з Україною, проте лише на базі стамбульських угод. Однак РФ здатна продовжувати тривалу боротьбу і здобуде перемогу. Ці заяви пролунали на зустрічі президента країни-агресора з журналістами країн БРІКС 18 жовтня, напередодні саміту об’єднання в Казані.

Путін заявив, що вважає прийнятним майданчиком для можливих мирних перемовин із Україною Саудівську Аравію.

"Якщо такі заходи будуть організовані в Саудівській Аравії, звісно, ​​саме місце для нас є цілком комфортним. Питання не в цьому. Питання у тому, що обговорювати", — сказав він.

Також лідер РФ зауважив, що готовий на діалог про мирне врегулювання тільки на базі так званих Стамбульських угод, підготовлених у Туреччині у 2022 році.

"Ми як ніхто зацікавлені в тому, щоб завершити цей конфлікт якнайшвидше і, звісно, мирними шляхами", — запевнив Путін.

Та вже відповідаючи на наступне питання про оцінку майстерності російських військових та бачення можливої перемоги над Україною президент РФ дав відповідь, що суперечила попереднім ствердженням. Путін заявив, що російська армія стає однією з найбільш боєздатних та високотехнологічних, а українські воїни начебто не можуть їй протистояти.

"Ми готові до продовження цієї боротьби. І перемога буде за нами", — сказав російський президент.

Нагадаємо, 15 жовтня під час візиту до Туркменістану Путін порушив один із місцевих законів. Він прибув до Ашхабада на чорному лімузині, що було заборонено регламентом, бо в Туркменістані чорний колір авто вважається поганою прикметою.

Крім того, 9 жовтня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив ЗМІ, що повідомлення про ймовірні телефонні розмови Путіна з кандидатом в президенти США Дональдом Трампом є "типовою дезінформацією" в контексті передвиборчої кампанії.