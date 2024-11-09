Почему проиграла Камала: ни Трамп, ни Байден не оставили ей ни одного шанса

Открытия по поводу проигрыша вице-президента США Камалы Харрис Дональду Трампу на президентских выборах в США в 2024 году будут происходить еще долго. Будет написано множество книг, созданы и уничтожены репутации экспертов, начаты академические карьеры, а данные опросов, на основе которых были проведены эти удивительные, беспрецедентные выборы, будут изучаться еще долгие годы. Но в первом черновом наброске истории выделяются несколько зловещих дорожных знаков.

После замечательного начала своей кампании Харрис не смогла завершить дело в том же духе. Досадно повторяя проигрыш Хиллари Клинтон в 2016 году, Харрис потратила слишком много времени, пытаясь доказать, что Трамп непригоден для президентства, и слишком мало времени, чтобы донести связную мысль о том, почему она была бы лучше. Несмотря на то, что Трамп одержал верх в их единственных дебатах 10 сентября и собрал более 1 миллиарда долларов пожертвований всего за три месяца — новый рекорд — Харрис часто не справлялась с задачей убедительно изложить свою программу действий по таким важным вопросам, как экономика и иммиграция. Она также плохо объясняла свои колебания по такому вопросу, как гидроразрыв пласта (против которого она когда-то выступала, а потом поддержала, не указав на тот простой факт, что усовершенствование технологии сделало его экологически безопасным). Это заставило комментатора Wall Street Journal Пегги Нунан назвать Харрис "бесхитростной плутовкой".

И, в конце концов, Харрис не смогла найти политически ловкий способ дистанцироваться от своего непопулярного босса, президента США Джо Байдена.

В интервью изданию Politico в последние недели перед выборами руководитель предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер обозначил то, что он назвал поворотным пунктом гонки. Это произошло после нескольких недель опросов в пользу Харрис после ее резкого — и, по некоторым данным, недемократичного — баллотирования 21 июля. По словам Миллера, причиной стал неудачный ответ Харрис на простой вопрос дружелюбной телеведущей Санни Хостин, соведущей программы The View, которая 8 октября спросила Харрис, сделала бы она что-нибудь иначе, чем Байден, за последние четыре года. "На ум ничего не приходит", — неловко ответила Харрис, приведя в ужас своих советников и вызвав извержение триумфализма Трампа в Интернете. В последующие недели Харрис пыталась исправиться, заявив CNN: "[Моя администрация] не будет продолжением администрации Байдена", но ущерб был уже нанесен. "Кто бы мог подумать, что Санни Хостин из The View действительно убила кандидатуру Камалы Харрис?" — сказал Миллер. "Но можно доказать, что Санни так и сделала".

На самом деле Харрис, возможно, столкнулась с почти невыполнимой задачей, пытаясь преодолеть неизменно низкие рейтинги неодобрения Байдена, когда около двух третей избирателей или более считали, что нация идет по неверному пути. На протяжении большей части 2024 года Байден и ведущие члены его партии убеждали себя в том, что он заслужил второй срок, основываясь на своем замечательном законодательном послужном списке, включая крупный двухпартийный законопроект о расходах на инфраструктуру, исторические инвестиции в климат, а также закон о CHIPS и науке, которые влили миллиарды долларов в производство и чистую энергию. Одной из причин, по которой Байден отказывался уходить в отставку так долго, несмотря на опасения по поводу его возраста и остроты ума, было убеждение, что избиратели рано или поздно поймут, насколько эффективным президентом он был.

Действительно, после промежуточных выборов 2022 года, когда демократы показали гораздо лучшие результаты, чем предсказывали аналитики и приписывали это антитрамповским настроениям, Байден выглядел чересчур самоуверенным. На следующий день после промежуточных выборов президента спросили, что он мог бы сделать по-другому, чтобы снять озабоченность избирателей по поводу экономики и опасений движения страны в неправильном направлении. Он ответил: "Ничего".

Оптимизм, который Харрис излучала на протяжении всей предвыборной кампании, не помог Фото: Getty Images

А экономические новости, казалось, становились только лучше. К удивлению почти всех экономистов, администрации Байдена удалось избежать рецессии (во многом благодаря работе председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла). К весне и лету 2023 года инфляция начала отступать, а опросы показывали, что главными проблемами являются возраст и компетентность Байдена, а не его программа действий.

Но рейтинг одобрения Байдена едва ли превысил 40 процентов или около того даже после того, как 21 июля он вышел из гонки под давлением своей партии и передал эстафету Харрис. Инфляция, вызванная, в частности, масштабными программами расходов Байдена, оставалась наболевшей проблемой, а настроения избирателей по поводу программы Байдена продолжали фиксироваться в серьезных негативных цифрах, что делало кандидатуру Харрис все более трудной для восхождения.

Но как же Трамп выиграл решающий тур? После того, как Байден с большой задержкой отказался от участия в кампании, Харрис вышла из тени вице-президента на всеобщее обозрение, но у нее было не более трех месяцев, чтобы заявить о себе. Трамп имел восемь лет, чтобы сделать то же самое — включая четыре года его первого президентского срока и четыре года после него. Кульминацией стала первичная борьба с губернатором Флориды Роном ДеСантисом и бывшим послом в ООН Никки Хейли, которая позволила ему переформулировать свое президентство как одно из лучших в истории США. В условиях инфляции и двух войн, бушующих за рубежом, многие избиратели с нежностью вспоминали мир до пандемии, который при Трампе был в основном мирным и экономически процветающим. После того как Трамп одержал убедительную победу на выборах, даже такие республиканцы, как Хейли, которые когда-то выступали против него, склонились и приняли его лживые заявления — во всяком случае, большинство из них.

В то же время общественность и сторонники Трампа настолько привыкли к непрекращающемуся потоку негативных новостей о нем, что почти не имело значения, что ему было предъявлено обвинение по 91 пункту и он был осужден по 34 из них, или что ему дважды объявляли импичмент и признавали виновным в сексуальном насилии. Каждое возмутительное определение, которое Трамп давал Харрис — "человек с низким уровнем интеллекта", "сумасшедшая Камала", "товарищ Камала" и так далее — широко тиражировалось прессой и, как оказалось, привлекало многих избирателей. Непревзойденный талант Трампа к эскалации доминирования в СМИ — всегда хвататься за более крупный заголовок, находя что-то более возмутительное — стал решающим фактором.

Не имело значения и то, что большинство из высказываний Трампа было ложью. Действительно, президентская кампания 2024 года — в гораздо большей степени, чем выборы 2016 или 2020 годов — ознаменовала момент максимальной поляризации в американском политическом диалоге, когда общество пыталось найти авторитетный источник правды или фактов. Политические дебаты превратились в выгребную яму ложных нарративов, выдуманных мемов и фейков — в основном благодаря бесчисленной лжи Трампа. К осени Соединенные Штаты погрузились в поистине оруэлловскую вселенную, где Трамп, самый эффективный ненавистник в политической истории США, мог заявлять, что именно Харрис ведет "кампанию ненависти", и описывать подстрекаемый им мятеж 6 января 2021 года как "день любви" — и все равно был принят миллионами своих преданных сторонников.

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