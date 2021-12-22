Украинские военные впервые протестировали "Джавелины" на Донбассе (фото, видео)

Сейчас в распоряжении ВСУ порядка 100 систем Javelin и 500 ракет. Их могут использоваться против войск РФ в случае масштабного вторжения.

На Донбассе украинская армия впервые применила американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin. ПТРК использовались во время учений на стрельбище, а не в бою. Об этом сообщает телеканал Дом.

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"Джавелины", что в переводе с англ. означает "метательное копье", предназначен для поражения бронетехники и малоскоростных воздушных мишеней, в т.ч. вертолетов и беспилотников. Эти ПТРК способны уничтожить танки на расстоянии до 5 км. После пуска ракета сама наводиться на цель, таким образом, достигается практически стопроцентная точность.

По словам командующего операции Объединенных сил Александра Павлюка, все военнослужащие, которые работают с "Джавелинами", прошли обучение и готовы выполнять боевые задачи.

Отмечается, что сейчас ВСУ располагает почти сотней таких ПТРК и 500 ракетами. Их могут применять против войск РФ в случае масштабного вторжения.

Ранее Фокус сообщал, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга, на котором сообщил, что Украине выделен пакет военной помощи в размере $60 млн., ушел от ответа на вопрос журналиста о том, сколько "Джавелинов" было поставлено Украине на сегодня, в дополнение к примерно 360, как выразился журналист, из тех, что были переданы украинской стороне за последние несколько лет.