Пентагон надеется, что Украина будет применять "Джавелины" ответственно и для самообороны

Вместе с тем, США не ограничивают Украину в том, где именно на территории страны должны применяться эти ПТРК.

Представители американского военного командования надеются, что украинская армия будет ответственно подходить к использованию противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время недавнего брифинга.

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"Мы ожидаем, что они будут использоваться ответственно и с целью самообороны", — сказал Кирби, также добавив, что у Украины нет каких-либо географических ограничений по их применению внутри страны.

На вопрос журналиста о том, сколько "джавелинов" США поставили в Украину, помимо примерно 360, отправленных за последние несколько лет, Кирби ответил, что точных данных нет.

Пресс-секретарь напомнил, что США одобрили пакет военной помощи Украине в размере $60 млн. По его словам, на текущей неделе Украина получит последнюю партию из этого пакета, в т.ч. стрелковое оружие и боеприпасы.

Переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin выпускают компании Raytheon и Lockheed Martin. Эти системы могут стрелять с плеча и устанавливаться на передвижные машины, их широко применяла армия США в Афганистане и Ираке.

Ранее Фокус сообщал, что США не планируют отправку своего военного контингента в Украину для защиты от вторжения российских войск. По словам Джона Кирби, под вторжением понимается появление дополнительных войск РФ на территории Украины, которые бы нарушали территориальную целостность и суверенитет страны, в т.ч. и на территории регионов Донецка и Луганска.