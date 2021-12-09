Пентагон сподівається, що Україна застосовуватиме "Джавеліни" відповідально і для самооборони

Водночас США не обмежують Україну в тому, де саме на території країни мають застосовуватися ці ПТРК.

Представники американського військового командування сподіваються, що українська армія відповідально підходитиме до використання протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі під час нещодавнього брифінгу.

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"Ми очікуємо, що вони будуть використовуватися відповідально і з метою самооборони", — сказав Кірбі, також додавши, що Україна не має жодних географічних обмежень щодо їх застосування всередині країни.

На запитання журналіста про те, скільки "джавелінів" США поставили в Україну, окрім приблизно 360, відправлених за останні кілька років, Кірбі відповів, що точних даних немає.

Прессекретар нагадав, що США схвалили пакет військової допомоги Україні у розмірі $60 млн. За його словами, цього тижня Україна отримає останню партію з цього пакету, зокрема стрілецьку зброю та боєприпаси.

Переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin випускають компанії Raytheon та Lockheed Martin. Ці системи можуть стріляти з плеча і встановлюватись на пересувні машини, їх широко застосовувала армія США в Афганістані та Іраку.

Раніше Фокус повідомляв, що США не планують відправлення свого військового контингенту в Україну для захисту від вторгнення російських військ. За словами Джона Кірбі, під вторгненням розуміється поява додаткових військ РФ на території України, які порушували б територіальну цілісність і суверенітет країни, зокрема і на території регіонів Донецька та Луганська.