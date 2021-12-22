Українські військові вперше протестували "Джавеліни" на Донбасі (фото, відео)

Зараз у розпорядженні ЗСУ близько 100 систем Javelin та 500 ракет. Їх можна використовувати проти військ РФ у разі масштабного вторгнення.

На Донбасі українська армія вперше застосувала американський переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin. ПТРК використовувалися під час навчань на стрільбищі, а не в бою. Про це повідомляє телеканал Дом.

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"Джавелін", що в перекладі з англ. означає "метальний спис", призначений для ураження бронетехніки та малошвидкісних повітряних мішеней, зокрема вертольотів та безпілотників. Ці ПТРК здатні знищити танки з відривом до 5 км. Після пуску ракета сама наводитиметься на ціль, таким чином, досягається практично стовідсоткова точність.

За словами командувача операції Об'єднаних сил Олександра Павлюка, всі військовослужбовці, які працюють із "Джавелінами", пройшли навчання та готові виконувати бойові завдання.

Зазначається, що зараз ЗСУ має у своєму розпорядженні майже сотню таких ПТРК і 500 ракет. Їх можуть застосовувати проти військ РФ у разі масштабного вторгнення.

Раніше Фокус повідомляв, що прессекретар Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу, на якому повідомив, що Україні виділено пакет військової допомоги у розмірі $60 млн., уникнув відповіді на запитання журналіста про те, скільки "Джавелінів" було поставлено Україні на сьогодні, в доповнення до приблизно 360, як висловився журналіст, з тих, що були передані українській стороні за останні кілька років.