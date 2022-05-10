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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ бомбят "Азовсталь", готовится наступление на Лиман и Северодонецк, – Генштаб ВСУ

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Фото: Delfi | Армия РФ продолжает штурм Мариуполя

Вражеская армия применяет артиллерию вдоль всей линии фронта. Генштаб предупредил о высокой вероятности ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины.

Вооруженные силы РФ на 76-й день полномасштабной войны с Украиной сосредоточили основные усилия авиации на Слобожанском, Донецком направлениях и в районе мариупольского завода "Азовсталь". Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в утренней сводке.

Враг применяет артиллерию практически вдоль всей линии соприкосновения, высока вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры по всей Украине, предупредили военные.

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Завод "Азовсталь" бомбят каждый день
Фото: РИА Новости

Генштаб ВСУ не исключил возможность проведения диверсий на объектах химической промышленности Украины с последующим обвинением в этом украинской армии.

Слобожанское и Изюмское направления

На Слобожанском направлении армия РФ держит в полной готовности к применению силы и средства противовоздушной обороны в Белгородской области. Усилия враг бросает на оборону занятых рубежей, чтобы не допустить продвижения ВСУ до государственной границы. В этом районе проводится воздушная разведка.

На Изюмском направлении противник пополняет запасы боеприпасов, горючего и материально-технических средств. Противник продолжает готовиться к наступлению на Лиман и Северодонецк.

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ВСУ держат оборону на Слобожанском направлении

Донецкая и Луганская области

ВСУ успешно отбили 15 атак российских оккупантов в Донецкой и Луганской областях. Уничтожены 1 зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля.

Идут бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкий район Луганской области, а также Каменку Ясиноватского района Донецкой области.

В Мариуполе оккупанты уничтожают инфраструктуру завода "Азовсталь" артиллерией и ударами авиации. Боевые действия в городе продолжаются.

Волынское и Полесское направления

Активных действий захватчиков на Волынском и Полесском направлениях не было, наступательные группировки не создавались. Часть подразделении армии Беларуси прикрывают границу в Брестской и Гомельской областях.

Усиленная охрана участка украино-российской границы в Брянской и Курской областях продолжается на Северском направлении. Обстреляны реактивными системами залпового огня район приграничных населенных пунктов Большая Писаревка, Белополье, Краснополье и Юнаковка Сумской области.

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ВСУ отбили наступление противника на через реку Северский Донец

На Южнобужском направлении активных боевых действий не было, ВС РФ периодически обстреливали позиции ВСУ и готовились к восстановлению штурмовых действий, чтобы улучшить тактическое положение.

Корабельные группы вражеского флота ведут разведку, наносят ракетные удары по важным объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины, поддерживают подразделения на приморском направлении и блокируют гражданское судоходство.

Напомним, что офицер разведки полка "Азов" Илья Самойленко 8 мая сказал, что за время обороны "Азовстали" удалось уничтожить 2,5 тыс. российских оккупантов, ранено более 5 тыс. человек.

Военные РФ 9 мая пытаются форсировать реку Северский Донец, чтобы наступать на украинские города в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, но ВСУ уничтожили их вместе с техникой.