Путін готується до затяжної війни, а його мета не лише захоплення Донбасу, — розвідка США

За інформацією американських розвідників, Володимир Путін вдасться до запровадження воєнного стану в Росії та мобілізації в країні, щоб досягти всіх цілей на війні в Україні, якщо розумітиме, що програє.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Президент Росії Володимир Путін готується до затяжної війни в Україні, а його цілі сягають далеко за межі захоплення Донбасу, де зараз сконцентровано найбільше його збройних сил. У Кремлі хочуть захопити повністю Донецьку та Луганську області, взяти під повний контроль Херсон і продовжити сухопутний коридор до невизнаного Придністров'я. Про це заявила директорка розвідки США Авріл Гейнс, передає CNN.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Наступний місяць бойових дій матиме велике значення, оскільки Росія спробує активізувати свої зусилля. Але навіть якщо вони досягнуть успіху, ми не впевнені, що бойові дії на Донбасі фактично покладуть край війні", — сказала вона.

Проте в американській розвідці вважають, що для цієї мети Володимиру Путіну доведеться оголосити мобілізацію в країні, чого він досі не зробив. Також у розвідці США розповіли, що російсько-українські мирні переговори стали на паузу, бо обидві сторони вважають, що вони можуть досягти військового прогресу.

"Оскільки і Росія, і Україна вважають, що вони можуть продовжувати домагатися військового прогресу, ми не бачимо життєздатного шляху переговорів принаймні у короткостроковій перспективі", — заявила Гейнс.

Авріл Гейнс також доповіла, що найближчими місяцями війна Росії проти України буде більш непередбачуваною, а ескалація зростатиме. За її словами, спрогнозувати те, як протікатиме подальше протистояння складно, тому що Путін стикається з невідповідністю між його амбіціями та потенціалом російських військ.

Тож у розвідці США не заперечують ситуативних рішень керівництва Росії, зокрема й оголошення воєнного стану.

"Поточна тенденція збільшує ймовірність того, що президент Путін вдасться до радикальніших засобів, враховуючи введення воєнного стану, переорієнтацію промислового виробництва або потенційно ескалацію воєнних дій, щоб вивільнити ресурси, необхідні для досягнення його цілей, у міру затягування конфлікту або якщо він вважає, що Росія програє в Україні" — вважає директорка розвідки США.

Гейнс також додала, що в розвідці не вірять, що Путін використовує ядерну зброю. Він це може зробити тільки в тому випадку, якщо під питанням стоятиме існування Росії.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявив, що війна в Україні триватиме місяці, але не роки. За його словами, Росія не готувалася воювати довгостроково, а її економіка вже в стагнації. Проте складно сказати, "коли росіяни видихнуться". Крім того, Жданов вважає, що Захід не готовий воювати з РФ роками.

10 травня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна змінює цілі перемоги над Росією. Тепер перемогою для Києва вважатиметься повернення всіх територій, враховуючи Крим та ОРДЛО.