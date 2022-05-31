Украина получит американские РСЗО, но без дальнобойных ракет на 300 км, — СМИ

Как сообщают журналисты, заявление Байдена не означает отмену поставок РСЗО. Речь идет о передаче установок, но с ракетами меньшей дальности.

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Соединенные Штаты передадут Украине реактивные системы залпового огня (MLRS), однако с ракетами не максимальной дальности. Об этом сообщает The Washington Post.

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Высокопоставленный представитель США заявил, что президент Байден не исключил отправке Украине системы MLRS. Окончательное решение еще не принято. Вместе с тем дальнобойные ракеты к ним не обсуждаются.

Из-за этого возможность поставок MLRS не исключается, поставки могут быть, но с реактивными снарядами меньшей дальности. Вероятно, администрация Байдена отказалась от идеи передачи ракеты ATACMS — баллистической ракеты небольшой дальности до 300 км. Вместе с тем даже снаряды с вдвое меньшей максимальной дистанцией будут самым дальнобойным оружием в ВСУ.

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол в своем Твиттере заявил, что он получил уточняющий комментарий из администрации Байдена о передаче MLRS.

"Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем у украинцев есть сейчас, но не такие, чтобы наносить удары вглубь России", — написал Макфол.

MLRS — это реактивные системы залпового огня. В США есть два их типа M142 HIMARS на колесном шасси и M270 на гусеничном. Они способны вести огонь различными ракетами с дальностью стрельбы от 64 до 500 км. Для этого нужно поменять направляющие ракет.

Напомним, Байден заявил, что США не будет поставлять Украине ракетные системы, способные ударить по России. Если бы ВСУ получили ракеты с дальностью до 300 км, то тогда они бы могли уничтожать все линии поставок ВС РФ.