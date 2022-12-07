Газ под прицелом: могут ли газовые объекты стать целями для вражеских атак

Пока от обстрелов ВС РФ страдает электроэнергетическая инфраструктура, но эксперты не исключают, что россияне могут целенаправленно бить ракетами по газовым объектам.

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Террористические атаки ВС РФ сосредоточены на энергетических объектах Украины. Но речь идет об электроэнергии, а не о газе. Хотя попадания по газовым объектам уже были, пока речь не идет о целенаправленном уничтожении газовых сетей страны. Об этом пишет Фокус в статье "Без света, но с теплом. Сколько газа в хранилищах и как Украине пройти отопительный сезон".

"Россияне били по восточным районам, где добывается у нас большой объем газа, однако большой проблемы с газоснабжением у нас нет. Кажется, они сконцентрируют внимание на энергетической инфраструктуре. Им не хватит [снарядов, — ред.] бить и по газовой, и по электрической инфраструктуре. Думаю, ситуация с газом будет лучше, чем с электроэнергией", — отметил в комментарии Фокусу директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Эксперт не исключает, что ракетные удары по газовой инфраструктуре Украины возможны.

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, отсутствие массированных атак россиян на газораспределительные станции могут частично объясняться тем, что украинская ГТС построена в советские времена с учетом возможного ведения боевых действий, и серьезно повредить ее — не очень простая задача.

"Это возможно. Но это кратно сложнее, чем повредить объекты электроэнергии. А восстановить газотранспортную систему можно достаточно быстро: украинская система так построена, что любой участок можно быстро изолировать и затем быстро заменить участок трубы", — говорит Александр Харченко. И добавляет: пока нет явных предпосылок, свидетельствующих об умышленных повреждениях ГТС со стороны врага.

"С газом пока все нормально. Если бы они переключились на газ, я бы даже радовался, потому что повредить там сложнее, а ракет у них точно уже не хватает, и мы видим это по динамике обстрелов", — отмечает эксперт.

Несмотря на отсутствие массированных атак на газовые сети, удары по важным газовым объектам осенью 2022 года все же были. Речь идет о попадании российской ракеты 17 ноября по одному из газодобывающих объектов компании "Укргазвидобування", что входит в группу "Нафтогаз". Впрочем, повреждения там не оказали серьезного влияния на темпы прокачки газа.

"Там пострадала компрессорная станция, но критические повреждения не нанесены. Больше вреда газодобыче нашей нанесено в прифронтовой полосе или где была оккупация, вот там больше повреждений. На этот раз оперативная способность системы была восстановлена быстро", — сообщил Александр Харченко.

Как сообщал Фокус, 6 декабря россияне повторно обстреляли некоторые энергообъекты на территории Украины, по данным НЭК "Укрэнерго", сохраняется сложная ситуация с электроснабжением на востоке страны.

Напомним, в Украине существует дефицит генерации, однако он минимальный, а больше сложностей возникает из-за дефицита транспортировки электроэнергии по сетям из-за их повреждений вследствие атак ВС РФ.

Как ранее писал Фокус, системы водоснабжения, отопления и канализации связаны с электроэнергией – технологии обеспечения граждан этими цивилизационными благами работают только при условии наличия электропитания. В морозы, если длительное время насосы не будут качать воды, могут происходить серьезные аварии на магистралях.

Ранее сообщалось, что одно из энергетических предприятий ДТЭК было остановлено после того, как ВС РФ осуществили очередной массированный обстрел объектов инфраструктуры Украины.