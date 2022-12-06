Энергообъект ДТЭК был остановлен из-за обстрелов: начались перебои со светом и теплом

Это уже 17-я массированная атака ВС РФ на энергетические предприятия холдинга за последние два месяца.

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Одно из энергетический предприятий ДТЭК было остановлено после того, как ВС РФ осуществили очередной массированный обстрел Украины. Об этом информирует пресс-центр холдинга.

Сообщается, что ракетный удар ВС РФ был осуществлен по энергетическому предприятию ДТЭК "Энерго", которое уже неоднократно обстреливалось российскими войсками.

К счастью, в результате массированной атаки обошлось без жертв и пострадавших. Энергетическое предприятие из-за ракетного удара ВС РФ было отключено от единой украинской энергосистемы.

"Остановка предприятия привела к ограничению энерго- и теплоснабжения в регионе. Для безопасности на объекте находятся только критически необходимые сотрудники, другие работают в удаленном режиме", — отмечает холдинг, но не уточняет, в каком именно регионе Украины введены ограничения с электроснабжением и отоплением.

Пресс-центр отмечает, что это уже 17-я массированная атака ВС РФ на энергетические предприятия ДТЭК "Энерго" за последние два месяца.

Напомним, 5 декабря ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины, выпустив из нескольких локаций в направлении украинских городов десятки крылатых ракет. После объявления воздушной тревоги взрывы прогремели в Одессе, Виннице, Запорожье, Донецкой и Киевской областях.

Массированный обстрел Украины 5 декабря привел к тому, что в нескольких регионах страны начались проблемы с электроснабжением. Из-за ракетных ударов ВС РФ без света частично остались Одесская и Киевская области, Николаев, а также Кривой Рог.

Помимо этого, "Укрэнерго" распорядилось ввести экстренные отключения электроэнергии после того, как ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины.