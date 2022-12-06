Енергооб'єкт ДТЕК зупинили через обстріли: почалися перебої зі світлом і теплом

Це вже 17-та масована атака ЗС РФ на енергетичні підприємства холдингу за останні два місяці.

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Одне з енергетичних підприємств ДТЕК було зупинено після того, як ЗС РФ здійснила черговий масований обстріл України. Про це повідомляє пресцентр холдингу.

Повідомляється, що ракетний удар ЗС РФ було здійснено по енергетичному підприємству "ДТЕК Енерго", яке вже неодноразово обстрілювалося російськими військами.

На щастя, внаслідок масованої атаки обійшлося без жертв і постраждалих. Енергетичне підприємство через ракетний удар ЗС РФ було відключене від єдиної української енергосистеми.

"Зупинка підприємства призвела до обмеження енерго- й теплопостачання в регіоні. Для безпеки на об'єкті перебувають лише критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі", — зазначає холдинг, але не уточнює, в якому саме регіоні України введено обмеження з електропостачанням і опаленням.

Пресцентр зазначає, що це вже 17-та масована атака ЗС РФ на енергетичні підприємства "ДПЕК Енерго" за останні два місяці.

Нагадаємо, 5 грудня ЗС РФ здійснили масований обстріл України, випустивши з кількох локацій у напрямку українських міст десятки крилатих ракет. Після оголошення повітряної тривоги вибухи пролунали в Одесі, Вінниці, Запоріжжі, Донецькій і Київській областях.

Масований обстріл України 5 грудня призвів до того, що в кількох регіонах країни почалися проблеми з електропостачанням. Через ракетні удари ЗС РФ без світла частково залишилися Одеська та Київська області, Миколаїв, а також Кривий Ріг.

Крім цього, "Укренерго" розпорядилося запровадити екстрені відключення електроенергії після того, як ЗС РФ здійснила масований обстріл України.