Газ під прицілом: чи можуть газові об'єкти стати цілями для ворожих атак

Поки від обстрілів ЗС РФ страждає електроенергетична інфраструктура, але експерти не виключають, що росіяни можуть цілеспрямовано бити ракетами по газових об'єктах.

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Терористичні атаки ЗС РФ зосереджені на енергетичних об'єктах України. Але йдеться про електроенергію, а не про газ. Хоча попадання по газових об'єктах вже були, поки не йдеться про цілеспрямоване знищення газових мереж країни. Про це пише Фокусу статті "Без світла, але з теплом. Скільки газу у сховищах і як Україні пройти опалювальний сезон".

"Росіяни били по східних районах, де видобувається у нас великий обсяг газу, проте великої проблеми з газопостачанням у нас немає. Здається, вони сконцентрують увагу на енергетичній інфраструктурі. Їм не вистачить [снарядів, — ред.] бити і по газовій, і по енергетичній інфраструктурі. Думаю, ситуація з газом буде кращою, ніж з електроенергією", — зазначив у коментарі Фокусу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Експерт не відкидає, що ракетні удари по газовій інфраструктурі України можливі.

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, відсутність масованих атак росіян на газорозподільні станції можуть частково пояснюватися тим, що українська ГТС побудована за радянських часів з урахуванням можливого ведення бойових дій, і серйозно пошкодити її — не дуже просте завдання.

"Це можливо. Але це значно складніше, ніж пошкодити об'єкти електроенергії. А відновити газотранспортну систему можна досить швидко: українська система так побудована, що будь-яку ділянку можна швидко ізолювати та потім швидко замінити ділянку труби", — каже Олександр Харченко. І додає: поки немає явних передумов, які свідчать про умисні ушкодження ГТС з боку ворога.

"З газом поки все нормально. Якби вони переключилися на газ, я навіть радів би, бо пошкодити там складніше, а ракет у них точно вже не вистачає, і ми бачимо це за динамікою обстрілів", — зазначає експерт.

Попри відсутність масованих атак на газові мережі, удари по важливих газових об'єктах восени 2022 року все ж таки були. Йдеться про влучення російської ракети 17 листопада по одному з газодобувних об'єктів компанії "Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогаз". Втім, пошкодження там не мали серйозного впливу на темпи прокачування газу.

"Там постраждала компресорна станція, але критичних пошкоджень не завдано. Більше шкоди газовидобутку нашому завдано у прифронтовій смузі або де була окупація, ось там більше пошкоджень. Цього разу оперативну здатність системи було відновлено швидко", — повідомив Олександр Харченко.

Як повідомляв Фокус, 6 грудня росіяни повторно обстріляли деякі енергооб'єкти на території України, за даними НЕК "Укренерго", зберігається складна ситуація з електропостачанням на сході країни.

Нагадаємо, в Україні існує дефіцит генерації, однак він мінімальний, а більше складнощів виникає через дефіцит транспортування електроенергії мережами через їх пошкодження внаслідок атак ЗС РФ.

Як раніше писав Фокус, системи водопостачання, опалення та каналізації пов'язані з електроенергією – технології забезпечення громадян цими цивілізаційними благами працюють лише за умови наявності електроживлення. У морози, якщо тривалий час насоси не качають води, можуть траплятися серйозні аварії на магістралях.

Раніше повідомлялося, що одне з енергетичних підприємств ДТЕК було зупинено після того, як ЗС РФ здійснили черговий обстріл об'єктів інфраструктури України.